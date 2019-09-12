川普政府將禁加味電子菸 攸關健康報你知

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國官員警告，帶有甜味的電子菸導致數以百萬計青少年尼古丁上癮，川普政府今天宣布將實施禁令，讓所有加味電子菸產品從市場下架。

美國衛生及公共服務部長艾薩（Alex Azar）表示，總統川普對此事樂觀其成，美國食品暨藥物管理局（FDA）正在草擬「指導文書」，未來將禁售菸草以外的各種口味電子菸。

這項禁令的施行，主因近來至少有6個美國人因吞吐電子菸喪命，更造成數百人肺部嚴重感染，以及多名青少年陷入昏迷。

關於電子菸，有以下幾個重點，消費者應當知曉：

● 電子菸是否比香菸更安全？

事實上，目前並不清楚。

不同於菸草香菸，電子菸不是「點火燃燒」。自2006年起能在美國購得的電子菸，將一種液體加熱產生蒸氣，讓使用者吸入肺部。

因此，吞吐電子菸，並不會像一般香菸，讓人暴露於7000種化合物中，目前也未知電子菸與癌症是否有關聯。

但電子菸液體含有讓人容易成癮的尼古丁。

根據美國國家科學院（US National Academy of Sciences）2018年彙集的研究，電子菸液體中也有其他各種化合物，被列為「可能有害」。

美國國家科學院的報告說，雖然大多數現存的科學文獻認為，電子菸的毒害比香菸少，但「電子菸長期下來可能對罹病與死亡造成的影響，目前還不清楚」，需要更多橫跨數十年的資料與研究才能確定。

● 電子菸致病與美國的調查

吞吐電子菸的病患初期症狀包括呼困難、胸痛，之後可能需要送醫，或戴上呼吸器。

美國有幾名青少年接受人工昏迷治療，其中有一人，根據他的醫生表示，若能醒過來，可能需要肺部移植。

紐約衛生局的調查，聚焦於含維他命E油的電子菸小匣中的仿製大麻成分，常人吸入這些成分可能有害。而聯邦當局目前尚未確認有任何單一物質，是所有病例共同致病因素。

● 美地方政府率先採禁令

6月間，舊金山市府成為美國第一個禁止販售和製造電子菸的城市，維吉尼亞州里契蒙市（Richmond）緊追其後採行禁令。

電子菸市場領導品牌JUUl對舊金山市府禁令作出回應，指出這會迫使「使用電子菸成功戒菸的癮君子，再走回頭路去抽致命香菸」。

根據研究人員對英國國家醫療保健服務（NHS）的886名病患所做研究報告，電子菸商這項說法是真的。相關報告刊載在今年2月版「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）。

電子菸雖有助戒菸，但最近多項研究發現，青少年使用電子菸，也有機會演變成全面吸菸。

● 究竟管理或禁止？

電子菸業者堅稱不希望未成年人使用電子菸產品，並說，為了避免銷售電子菸給未成年人，必須祭出更多措施。

目前在美國，銷售電子菸給18歲或21歲（依各州規定而不同）以下年輕人已是違法。

但電子菸業者表示，對抽香菸的癮君子而言，實施電子菸禁令，也會剝奪掉他們有用的戒菸工具。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1080912