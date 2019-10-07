研究細胞運用氧氣獲肯定 諾貝爾醫學獎得主簡介

2019年諾貝爾獎醫學獎得主是哈佛醫學院教授凱林、英國分子生物學家雷克里夫及約翰霍普金斯大學教授塞門薩。（圖取自twitter.com/NobelPrize）

（中央社斯德哥爾摩7日綜合外電報導）2019年諾貝爾獎今天公布醫學獎得主，分別是哈佛醫學院教授凱林、英國分子生物學家雷克里夫和約翰霍普金斯大學教授塞門薩，他們因從事細胞如何運用氧氣的研究而獲肯定。

今年61歲的凱林（William Kaelin）1979年杜克大學（Duke University）化學系畢業後，繼續在杜克大學深造於1982獲得醫學博士學位。

結束在約翰霍普金斯（Johns Hopkins）醫院的實習，這位紐約出生的癌症學家，來到專攻癌症研究的丹那法博癌症研究所（Dana Farber Cancer Institute），2002年獲聘為哈佛醫學院教授。

65歲的雷克里夫（Peter Ratcliffe）是英國分子生物學家，1972年在劍橋大學（Cambridge University）和聖巴索羅繆醫院（St. Bartholomew's Hospital）學醫，1978年畢業後轉赴牛津大學（Oxford University）深造，他是專精於分子生物學與細胞學研究的學者。

63歲的塞門薩（Gregg Semenza）也是紐約出生，他曾在哈佛大學專精遺傳領域的研究，之後在賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）深造，1986年在約翰霍普金斯大學從事博士後研究而獲聘為教授，因研究生命系統如何利用、調節氧氣而享譽國際。

這3位學者在獲得諾貝爾醫學獎之前，都曾獲頒加拿大蓋爾德納國際獎（Canada Gairdner International Award）與拉斯克基礎醫學研究獎（Albert Lasker Award for Basic Medical Research），而塞門薩與凱林則分別於2008年及2010年，獲選美國國家科學院（US National Academy of Sciences）院士。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1081007