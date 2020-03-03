疫情致中國原料中斷 印度限26種API及配方出口

（中央社記者康世人新德里3日專電）中國因武漢肺炎疫情導致活性藥物成分（API）輸出中斷後，印度政府今天宣布，即日起限制26種API及配方等製藥原料出口，優先供應國內需求，直到新的命令公布為止。

印度商工部對外貿易總署（Director General of Foreign Trade）今天發出通知說，政府修改出口政策，限制特定的API及配方等製藥原料出口，即日起生效，直到進一步的命令公布為止。

這份通知並列出被限制出口的API及配方等製藥原料包括抗頭痛的普拿疼（Paracetamol，又稱撲熱息痛）及梯尼達諾（Tinidazole）等抗生素，還有維他命B1、B6和B12等清單。

原料藥主要分為兩種，其中一種就是活性藥物成分API，而中國是API製造大國，印度70%的API都從中國進口。

不過，在中國爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）後，因為多地封城控制疫情及工廠延後開工，導致中國製造API在內的各項產品延後出貨。

印度是全球學名藥的主要供應國，而印度政府所公布管制出口的26種API及配方等製藥原料清單，占印度全部藥品出口的10%。

外界認為，印度管制26種API及配方等製藥原料出口，可能是擔心在中國API出口中斷之下，防止印度製造的API及配方等製藥原料過度出口而損害印度國內的藥品製造及用藥需求。

印度學名藥製造大廠賽普拉（Cipla）先前已經警告，除非中國恢復原料生產，否則大多數製藥廠的原料庫存，將在2月底耗盡。為延緩製藥業的API等原料吃緊，印度政府因而有上述限制API及配方等製藥原料出口的政策。（編輯：陳永昌）1090303