冠狀病毒疫情蔓延 針對亞裔美人仇恨事件激增

（中央社記者周世惠舊金山28日專電）2019年冠狀病毒疾病全球蔓延，美國廣播公司新聞網（ABC News）從聯邦調查局（FBI）取得的資料發現，仇恨亞裔的犯罪案將激增，除了身體的傷害，也有言語上的種族攻擊。

這項情報資料指出，「由於2019年冠狀病毒疾病擴散，聯邦調查局評估，針對亞裔美國人的仇恨犯罪事件可能會在全美激增……危及亞裔社區」。

「聯邦調查局如此評估的前提是有部分美國人將2019冠狀病毒疾病與中國及亞裔美國人相連結。」

許多美國人包括總統川普、政治領袖和媒體評論員用「中國病毒」而捨棄「冠狀病毒」（coronavirus）或「2019冠狀病毒疾病」（COVID-19，俗稱武漢肺炎）一詞；報導提到，有評論家認為，「這樣的言論助長了敵意，導致一些人採取行動打擊亞裔美國人」。

川普曾說，使用「中國病毒」一詞是「精準」的用字；23日改口敦促各界保護亞裔美國人。但川普舉不出保護亞裔美國人社區的具體措施。

美國廣播公司新聞網取得的這份分析提到，洛杉磯、紐約到德州的一系列事件，說明仇恨犯罪的確激增。

文件中詳述3月14日在德州米德蘭（Midland）發生一起3名亞裔家庭成員遭刺傷的事件，包括2歲和6歲的孩童，嫌疑人認為這戶是中國人，並感染2019冠狀病毒疾病。

美國的防疫重點之一是勸導民眾保持社交距離，但加州一名華裔女子這麼做，卻遭到語言攻擊。

舊金山灣區的社群網站轉載崔西．李（Tracy Lee，譯音）在一個店家結帳時，請求排在她後面的下個顧客要注意社交距離，反而被結帳的出納員說，「是你把病毒從中國帶來的」，雙方在店內吵得不可開交。

崔西的丈夫傑克．李（Jack Lee，譯音）把這件事公諸社群媒體，這家位在加州古柏迪諾（Cupertino）的地方商店「奧克蒙市場」（Oakmont Market）本週兩度在店家的臉書（Facebook）頁道歉，這名涉及種族攻擊的員工因此被革職。

亞太裔美國人全國委員會（National Council of Asian Pacific Americans）主任歐頓（Gregg Orton）告訴美國廣播公司新聞網，這項情報文件「說明（仇視亞裔）問題的嚴重性」，他說，「這攸關人們的安全與生活」。

歐頓說：「病毒從中國擴散，或許是中國或中國政府的錯，但這有待未來的時空去討論，現在處在嚴峻的疫情中，我們必須小心使用語言。」（編輯：郭中翰）1090329