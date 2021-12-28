冬季風暴襲美西 內華達山脈迎來及時雪

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（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）威力強大的冬季風暴今天襲擊美國西部，為加州乾旱已久的山區帶來及時雪，卻也為許多地區帶來旅遊惡夢。

內華達山脈（Sierra Nevada）部分地區24小時內降下1公尺雪量，12月至今總雪量已達4.8公尺，提供區域水庫水源的積雪區雪量也因此大幅進帳。

加州大學柏克萊分校（UC Berkeley, California）中央內華達山脈積雪實驗室（Central Sierra Snow Laboratory）科學家史瓦茲（Dr. Andrew Schwartz）表示：「我們絕沒預期到會有個潮濕的冬天。」

史瓦茲告訴法新社：「就是這樣，讓我們今年的雪比預期還多，這當然是讓人開心的驚喜。」

美國西部多年來雨量少得可憐，大片地區乾涸一片，很容易出現森林大火。

史瓦茲表示，現在乾旱還稱不上結束，但「看來美國西部得到了一些幫助」。

不過風暴帶來的立即影響沒那麼正面，數以萬計居民恐面臨停電和道路封閉狀況。太平洋瓦斯電力公司（Pacific Gas and Electric）通報電線因惡劣天候掉落，預料還會有更多類似狀況發生。

太平洋瓦斯電力公司在社群媒體上說：「冬季風暴系統預料會帶來更多雪、雨和風，自耶誕節上午以來，電力和植被人員已恢復向近5萬客戶提供服務，也準備好因應更多的斷電狀況。」

大雪讓西雅圖交通大亂，市內氣溫驟降，機場營運公司得移除飛機上的冰，許多公共運輸誤點和取消。

俄勒岡（Oregon）大部分地區都在冬季風暴警戒範圍內，今晚預料會降下更多大雪。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1101228