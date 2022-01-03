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嚴防Omicron 印度為15至18歲青少年接種疫苗

2022/1/3 17:58
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（中央社孟買3日綜合外電報導）由於擔憂Omicron變異株可能引發新一波疫情，印度加快施打疫苗以覆蓋境內全球最龐大的青少年人口，今天開始為15至18歲青少年接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

印度當局今天通報新增3萬3750例確診，123人染疫病逝。印度衛生部說，境內感染Omicron變異株病例累計1700例。

公私立學校將充當青少年疫苗注射中心，學校當局已經接獲命令必須回報每天接種數據給省級當局。

印度古茶拉底省（Gujarat）衛生首長希瓦哈雷（Jai Prakash Shivahare）說：「孩子們將在他們的學校接種疫苗。他們也可以去疫苗注射中心接種…他們只需要走進去即可。」

包括美國、英國和韓國在內的數個國家，最近幾週兒童染疫造成新增確診病例增加，各國鼓勵父母讓孩子接種疫苗。

印度總理莫迪（Narendra Modi）的家鄉古茶拉底省當局，希望本週為360萬名兒童施打第一劑疫苗。

根據聯合國兒童基金會（UNICEF）估計，印度是世界上青少年人口最多的國家，約有2億5300萬人。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1110103

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