美智庫：台灣等6盟友均盼美擴大參與印太安全

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國智庫「國家亞洲研究局」（NBR）6日發布報告指出，台灣、日本、澳洲、印度、菲律賓、越南等6國專家擔憂中國軍事威脅，期望美國更積極參與印太地區安全事務。

美國之音（VOA）報導，「國家亞洲研究局」的報告彙整了上述6個亞太夥伴國關於因應中國軍事挑戰的專家意見。

報告指出，在中國武力威脅方面，這些國家最擔心的是中國解放軍使用中短程精確打擊飛彈，其中澳洲、日本和台灣都認為台海武力衝突是來自中國的主要威脅。

此外，大部分國家相當擔憂中國的「非動力」（non-kinetic）威脅及「灰色地帶」戰術活動，例如在有領土爭議的地區建設軍事等基礎設施；在和平時期利用網路和太空資源破壞關鍵設施、攫取敏感資訊，並在衝突時破壞民用和軍事系統；派遣海警船艦和海上民兵前往爭議水域；實施政治和經濟脅迫；散播假消息等。

但報告提到，各國對於中國軍事威脅也有不同看法。舉例來說，在中國武力攻台議題上，除了台灣之外，只有澳洲和日本認為這是來自中國的首要或第2大威脅，而印度、菲律賓和越南並不這樣認為。

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報告指出，整體來說，美國這6個區域盟友和夥伴國的專家都呼籲美國加強參與印太地區的安全事務；他們認為，美國應採取緊急措施來緩解北京對台灣的恫嚇和孤立，並支持更有力的防禦台灣戰略，制定更符合實際需求的軍事、經濟、外交計畫以因應台海危機。

有些專家建議美國打破過往禁忌，例如提供F-35B這類短距起降戰機給台灣；但也有些專家告誡美國，不應對盟友聯合因應中國抱有過高期待。（編輯：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110108