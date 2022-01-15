COVID-19全球最新情報1/15

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日本東京都與大阪府14日分別新增4051例及2826例COVID-19確診病例，時隔約4個半月，全境單日新增再逾2萬例。圖為14日東京街頭。（共同社）

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（中央社台北15日電）聯合國兒童基金會（UNICEF）13日指出，單是去年12月，窮國拒收的獲贈COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗就達約一億劑，主因是捐贈的疫苗都快過期。

Omicron肆虐並削弱疫苗效果，世界衛生組織（WHO）專家小組13日建議使用禮來藥廠（Eli Lilly）、葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline）與生技公司Vir Biotechnology的兩款藥品，提供更多治療選擇。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間15日上午7時，全球至少552萬7145人因COVID-19染疫病逝，至少3億2242萬2174人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，14日COVID-19新增11例本土病例，境外移入增57例，無死亡個案。

聯邦銀行群聚疫情擴大，指揮中心指揮官陳時中14日宣布，聯邦銀行再增3名行員家人確診，該銀行聚餐的西堤餐廳增3名員工、2顧客確診，疫情對社區仍有威脅。

境外移入病例大增，指揮中心14日宣布，15日起啟動病患分流，針對20至39歲機場確診的輕症，送加強版防疫旅館或集中檢疫所，安排醫護進駐照顧，保留醫療量能照顧重症。

截至14日下午，從桃園機場擴散的COVID-19社區疫情擴大，聯邦銀行中壢健行分行累計確診人數達17人，包括分行員工聚餐的西堤餐廳有員工與其他客人共5人確診。（中央社製圖）

● 日本

日本東京都與大阪府14日分別新增4051例及2826例COVID-19確診病例，截至下午5時止，時隔約4個半月，全境單日新增再逾2萬例，且從逾萬例到逾2萬例僅花2天，整體疫情急速擴散。

受到Omicron變異株造成疫情擴大，日本厚生勞動大臣後藤茂之表示，為維持社會功能，政府政策方針有意將密切接觸者在住宿設施或自家隔離期間，從現行14天縮短到10天。

美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）14日已向日本政府厚生勞動省提出COVID-19口服藥批准申請，如獲批准將成為日本境內第2款口服藥。

● 韓國

韓國國務總理金富謙14日表示，考量到長期防疫帶來的不便，下週起延長實施的防疫措施中，對私人聚會人數限制將放寬至6人。

● 中國

中國官方14日通報，新增143例COVID-19本土病例，河南省及天津市是兩大疫情熱區，確診病例各為98例、34例。

● 泰國

泰國公共衛生部長14日表示，Omicron傳播力雖然比其他變種病毒強，但重症人數並沒有大幅增加，死亡人數每天在20人以下，他們將建議疫情指揮中心在安全的情況下盡快鬆綁防疫限制。

● 印度

儘管印度過去一個月來COVID-19確診病例增加30倍，預計仍有數十萬名印度教信徒14日會聚集在恆河岸上進行聖浴。

※ 歐洲

● 英國

英國官方數據顯示，受益於去年11月強勁成長，英國經濟已經超越疫情前水準。英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）表示，「看到經濟規模在（去年）11月回到疫情前水準真的很棒…這是英國人民堅毅和決心的證明。」

● 德國

德國通報新增COVID-19確診逾8萬1000起，寫下單日新高紀錄；德國疫苗接種委員會13日建議，讓12歲到17歲年齡層接種疫苗追加劑。

德國生技公司BioNTech主導研發的BNT/輝瑞疫苗在全球大賣，去年對德國經濟成長的貢獻度近1/5，創下單一德國企業的紀錄。

● 瑞典

Omicron變異株使瑞典面臨確診激增浪潮之際，總理安德森（Magdalena Andersson）的發言人14日表示，這位社會民主黨籍政府領導人COVID-19檢測呈陽性。

● 義大利

義大利衛生部表示，義大利14日通報新增18萬6253起COVID-19相關病例，比前一天通報的18萬4615起多，死亡人數從316例增至360例。

自2020年2月爆發疫情以來，義大利累計有14萬548起染疫不治病例，是繼英國之後歐洲死亡病例第2多的國家，病歿人數是全球第9多。義大利境內確診累計達836萬例。

● 西班牙

根據西班牙衛生部14日公布的數據，自2020年爆發疫情以來，西班牙境內確診累計達800萬例，來到809萬3036例，染疫不治病例累計達9萬759例。

※ 美洲

● 美國

美國聯邦最高法院13日擋下總統拜登政府強制大型企業員工接種COVID-19疫苗或接受篩檢的命令，拜登對此表示失望，前總統川普和部分共和黨同志則表示樂見。

COVID-19變異株Omicron席捲美國，超市貨架空空如也，成了疫情持續擾亂美國供應鏈的最新跡象。

美國本週官方數據顯示，COVID-19變異株Omicron引發的一波新疫情在紐約和其他大城市開始減緩，但染疫住院人數仍創新高紀錄。

美國本週官方數據顯示，COVID-19變異株Omicron引發的一波新疫情在紐約和其他大城市開始減緩。圖為民眾在紐約時報廣場檢測站等候採檢。（中央社檔案照片）

● 巴西

來自美國輝瑞大藥廠的120萬劑COVID-19兒童疫苗13日凌晨運抵巴西，衛生部預計從14日起按照人口比例分發給各州和市。（譯者：陳正健/核稿：張曉雯）1110115