憂人權問題 日商麒麟宣布退出緬甸

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本飲料大廠麒麟控股公司（Kirin Holdings）今天宣布，試圖「終結」與緬甸軍政府擁有企業的合資關係無果，因對當地的人權問題感到憂心，決定退出緬甸。

法新社報導，麒麟控股公司對於去年2月「緬甸軍方奪權的行為感到遺憾」，希望在政變發生1年後退出緬甸，因為政變與麒麟的人權標準相違背。

公司聲明：「有鑑於此，也決定終止麒麟控股目前與（緬甸企業）MEHPCL的合資伙伴關係，該公司提供軍方福利基金管理的服務。」

美聯社報導，1年多前，麒麟控股就對緬甸軍政府於2021年2月1日發動政變表達不滿，稱違反公司的企業準則與人權政策。

不過，麒麟控股當時仍試圖留在緬甸生產啤酒，表示想要支持員工並幫助緬甸，希望MEHPCL賣掉手中股份。然而，麒麟控股現在反而要售出持有的51%股權、退出緬甸，不過表示出售對象並非MEHPCL。

麒麟控股表示，希望能在6月前完成退出作業。股份的可能買主並未揭露。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110214