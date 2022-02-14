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疫情14/300

東京新增確診破萬例 比前一週少約2千例但重症病患增加

2022/2/14 18:46（2/14 19:23 更新）
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（中央社東京14日綜合外電報導）日本東京都今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診1萬334例，比上週一減少約1900例；不過重症患者今天新增9例，達74例，是時隔約4個多月再次上升到70例以上。

日本放送協會（NHK）報導，東京都已經連續6天新增確診病例數比上週同一天減少；截至今天為止的一週內，平均每天新增1萬5446.3例，是前一週的84.9%。

另外，東京都今天新增死亡7例；東京都標準的重症患者，意即使用人工呼吸器或葉克膜的病患，今天新增9例，達74例，是自去年10月7日以來再次超過70例。

報導指出，東京都一週內的單日平均新增確診病例數，在本月8日達到1萬8575例的高峰後，連日來減少；但8日重症為51例，到今天上升到74例。

回顧過去第5波疫情，東京去年8月19日的一週內平均確診數達到高峰後，重症患者仍持續增加，在9天後的去年8月28日達到最高紀錄的297例，之後雖有減少，但一段時間都維持在高檔。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1110214

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