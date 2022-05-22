洪水肆虐孟加拉和印度 數百萬人受困至少57死

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（中央社孟加拉希耳赫特21日綜合外電報導）官員21日表示，豪雨引發廣泛洪水，肆虐孟加拉和印度境內大片地區，導致數百萬人受困和至少57人喪命。

在孟加拉境內，約200萬人因東北部將近20年以來最嚴重洪災受困。拉希耳赫特地區（Sylhet）行政首長霍森（Mosharraf Hossain）表示，來自印度東北部的洪水在巴拉克河（Barak River）潰決一處主要堤岸後，薩基甘（Zakiganj）至少100個村莊被洪水淹沒。

霍森告訴法新社，「迄今約200萬人遭洪水圍困」，本週至少有10人喪命。

孟加拉境內眾多地區以及印度境內鄰近地區容易受到洪水侵襲，專家指稱，氣候變遷升高了全球各地出現極端氣候事件的機率。

根據當地災害管理當局，印度境內本週多日的洪水、土石流和雷雨奪走至少47條人命。毗鄰孟加拉的印度東北部阿薩姆省（Assam），至少14人死於土石流和洪水。

阿薩姆當局21日表示，大豪雨引發洪水，淹沒大片農地，損毀數千棟房舍，約3200個村莊超過85萬人受災。

由於河川水位高漲且大部分地區的大片土地仍淹水，將近9萬人被送往省府經營的避難設施。

位於阿薩姆省西方的比哈省（Bihar），19日的雷雨造成至少33人罹難，另有將近40人受傷。

比哈省本週也遭強大熱浪侵襲，氣溫高達攝氏40度。（譯者：劉學源）1110522