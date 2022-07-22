歐盟遊說新排行榜：企業冠軍空巴 最大議題綠能

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（中央社記者田習如台北22日電）歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）剛做完一半任期，民間監督機構統計她上任以來的歐盟遊說活動，發現前3大活躍企業是空中巴士（Airbus）、臉書母公司Meta、谷歌（Google），最大議題是歐盟的綠色新政（European Green Deal）。

歐盟執委會（European Commission）20日發布了能源安全過冬方案後，歐盟主要機構大致進入「放暑假」狀態，各種會議數量銳減，包括賴此維生的遊說業者也放假去。

國際透明組織歐盟分部（Transparency International EU，以下簡稱TI歐盟）上周發布報告，發現范德賴恩上任兩年半多，歐盟各領域執行委員和他們的高階幕僚總共與遊說者開了1萬4397場會議，有機會在5年任期屆至後破了前任主席榮科（Jean-Claude Juncker）2萬7千場遊說會議的記錄。

這個統計匯整自歐盟執委會所設的「誠信觀察」（integrity watch）資料庫。前述1萬多場會議中，來自企業的遊說占28.6%，工會與企業協會等團體占26.3%，非政府組織（NGO）占25%。

若統計個別遊說者登記活動數，最活躍的是歐洲企業聯合會（Confederation of European Business），其次是歐洲工會聯盟（ETUC）、世界自然基金會（WWF）。

個別企業遊說排名前5分別是空巴、Meta、谷歌、微軟（Microsoft）和英國電信集團伏德風（Vodafone）。而榮科時期最積極遊說的企業是谷歌，空巴居次。

企業類別和議題熱度明顯隨著歐盟的政策議程而流動。榮科時期力推建構歐盟「數位單一市場」（digital single market），前10大遊說企業就有8個是科技或電信公司。

范德賴恩上任後主推「綠色新政」及相關計畫，前10大遊說企業就有空巴、鋼鐵龍頭阿塞洛米塔爾（ArcelorMittal）等，各自產業都面臨減碳挑戰，蘋果公司也特別關切此領域。

TI歐盟去年另一份報告展現企業在歐盟遊說的更多面貌。在歐盟登記的遊說組織共1萬3千個，每年申報的遊說金額約在16至24億歐元之譜（約新台幣487億元到731億元），其中最高是谷歌申報的575萬歐元（約新台幣1.7億元）。

歐盟立法頻頻伸向數位隱私權保障和跨境平台壟斷等面向，讓美國幾家科技巨頭動員起來遊說。其中，谷歌、臉書、蘋果等都把歐洲總部設在愛爾蘭，TI歐盟從愛爾蘭政府更多遊說申報細節的資訊中爬梳，發現各家關切重點不同。

谷歌歐洲總部有54%的遊說活動針對歐盟政策，特別聚焦數位單一市場。臉書主要關切歐盟的資訊保護立法和著作權政策。遊說活動不算多的蘋果公司，特別關心歐洲對健康服務業的規定，讓人聯想它在智慧手錶內建的監測健康數據服務。亞馬遜（Amazon）的遊說則聚焦在雲端服務。

歐盟執委會前官員瑞克勒斯（Georg Riekeles）投書衛報（Guardian），描述他任內觀察到的科技公司遊說模式，例如谷歌會安排歐盟官員和議員參訪它有趣的辦公室、試乘它的自駕車、試戴智慧眼鏡等等，以體驗最新科技來贏得歐盟人員好感。它選在有趣地點舉辦型式新穎的論壇，「從執委們的幕僚長到歐洲議會議員，出席的人成打計算」。

瑞克勒斯指出，這些科技公司還會成為標榜由中小企業、新創公司組成的遊說團體幕後出資支持者，因此遊說勢力超過它們表面公開登記的資訊所見。

歐盟是美國華府之外、全球遊說活動最熱門的地點，難免爭議頻傳。

叫車平台優步（Uber）11日被衛報和國際調查記者聯盟（ICIJ）聯手揭發在美歐等多國遊說官員的「黑歷史」，包括歐盟執委會副主席柯羅斯（Neelie Kroes）也被指責在轉任優步董事前就協助穿梭，未遵守職業倫理，引起一片檢討歐盟官員「旋轉門」規範不足的聲浪。

6月下旬，則有范德賴恩聲言「找不到」她在去年4月與輝瑞（Pfizer）執行長用簡訊討論疫苗採購合約的內容，被歐盟監察人（ombudsman）指責行為失當，同樣帶來一波企業遊說爭議。

TI歐盟指出，范德賴恩本人親自出席的遊說會議中，84場是與企業會面，與NGO會面只有17場，「我們敦促她在後半段的任期中把這個不平衡狀況矯正過來」。（編輯：周永捷）1110722