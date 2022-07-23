黑色行李箱難辨別 德國機場2000件沒人領

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（中央社法蘭克福22日綜合外電報導）疫情解封後旅客回流，德國法蘭克福機場（Frankfurt airport）有大批行李滯留。機場負責人表示，這是因為太多人使用黑色行李箱，導致識別工作耗時又混亂。

英國「衛報」（The Guardian）報導，法蘭克福機場負責人舒爾特（Stefan Schulte）表示，黑色行李箱占多數，導致航空公司和工作人員近幾週以來難以處理。

舒爾特告訴德國媒體，他建議乘客盡可能只攜帶手提行李，或是使用顏色更好識別的行李箱。

機場當局還建議民眾在行李貼上帶有姓名和地址的標籤，但這項建議和警方意見相牴觸。警方認為出於安全理由，不應這麼做。

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機場發言人科納（Thomas Kirner）說，許多人使用黑色行李箱導致識別相當費時，近日沒被帶走行李數量有所減少，但仍在4位數左右。根據估計，機場約有2000件滯留行李。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間，法蘭克福機場裁減約4000人。如今隨著疫情解封、旅客夏季回流，人力不足的情況開始出現，世界各國其他機場都有類似問題。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1110723