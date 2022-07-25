俄西洋棋賽事驚魂一刻 機器人夾斷參賽男童手指

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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）西洋棋是一種培養戰略思維、冷靜專注和耐心的益智遊戲，通常不會涉及暴力，然而莫斯科上週舉行一場西洋棋比賽時，竟出現機器人夾斷7歲男孩手指的插曲，引發外界議論。

英國「衛報」引述俄羅斯媒體報導，西洋棋機器人與這名男孩對弈時，似乎因為男孩太快出手走下一步棋，突然夾住並折斷他的手指。

莫斯科西洋棋總會主席拉沙瑞夫（Sergey Lazarev）告訴俄國塔斯社（TASS）：「機器人夾斷了那個孩子的手指，這當然是不好的消息。」

他還說，這台機器人先前已出戰過很多場比賽，並沒有發生任何事故。

Baza Telegram頻道釋出的影片畫面顯示，在19日的比賽期間，機器人夾住男孩手指幾秒鐘後，有1名女性和3名男性衝上前幫助男孩脫困並將他帶離現場。

副主席斯馬金（Sergey Smagin）告訴Baza Telegram，機器人吃掉男孩的一枚棋子後，男孩沒有等待機器人完成動作，便急著出手下棋，結果被機器人夾傷手指。

斯馬金說：「（與機器人對弈時）有一定的安全規則，那個孩子顯然違反了規則。當他出手時，沒有意識到他必須先等機器人完成動作。」他補充說：「這是極其罕見的案例，我印象中第一次發生這種事。」

拉沙瑞夫則有不同說法，他說在小棋手「完成一個動作之後，我們需要給機器人時間來做出回應，但這名男孩急著想走下一步，機器人便抓住他」。他說，無論如何，機器人供應商「必須重新思考」問題所在。

Baza Telegram說，這個男孩名叫克里斯多福，是莫斯科9歲以下棋手中，棋藝最佳的30人之一。報導說，儘管眾人衝上前將男孩的手指拉出來，他仍無法擺脫骨折的命運。

拉沙瑞夫告訴塔斯社，克里斯多福的手指被打上石膏，但他似乎沒有因此受到太大創傷，第2天就重回現場完成比賽。

衛報報導，男孩雙親已聯繫檢方辦公室。拉沙瑞夫說：「我們將溝通、解決問題並盡我們所能提供幫助。」斯馬金告訴俄羅斯新聞社（RIA Novosti），這起事件只是「巧合」，使用機器人「絕對安全」。

俄羅斯西洋棋大師卡爾亞金（Sergey Karjakin）說，這起事件無疑是「某種軟體錯誤或其他原因」所致。他還說：「先前從沒發生過這樣的意外。祝那名小男孩早日康復。」

克里斯多福可能算是幸運的了。隨著機器人變得愈來愈精細複雜，最現代化的型號不僅能與人類互動，還能與人類積極合作，但大多數機器人只在重複相同的基本動作，例如抓取、移動、放下等，根本不曉得也不在意人類是否擋在路中間。

根據2015年的一項研究，光是在美國，每年就有一人因為工業機器人命喪黃泉。事實上，根據美國職業安全管理局統計，自2000年以來，涉及機器人的職業事故大多都釀成了人員死亡。

在2008年至2013年間，用於醫療手術的機器人也導致144人死亡。

一般而言，人為錯誤或人類對機器人作業流程缺乏了解是肇事的最常見原因。即便只是下棋，與機器人互動時仍有必要多加小心。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110725