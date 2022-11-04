德里冬天到來空污破表 印媒形容吸毒氣

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（中央社記者林行健新德里4日專電）隨著冬天逐漸到來，印度德里國家首都轄區空氣品質近日急劇惡化，今天上午空氣品質指標（AQI）達到472，相當於「嚴重」等級，印媒形容「德里已在呼吸毒氣」，當局祭出禁止柴油卡車進城等多項措施，以減低空污。

根據印度地球科學部附屬空氣品質及天氣預測與研究系統機構（SAFAR）監測站數據，德里AQI平均為472，最差地區為諾伊達（Noida）的562，新興商業中心古爾岡（Gurugram）也達539，已經破表。

印度空污指數表分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。

SAFAR資料顯示，北方農民焚燒農耕廢棄物所產生的懸浮微粒（PM2.5）是德里空氣品質變差的主要原因之一，占比達34%。

德里天空現已一片灰茫，許多民眾避免出門，家境較佳者也開始使用空氣清淨機，「今日印度」電視台在報導相關新聞時，更以「德里已在呼吸毒氣」作為標題，印度媒體The Wire則稱德里居民已經在「吸煙」。

為對抗嚴重空氣污染，德里空氣品質管理委員會（CAQM）昨起開始禁止運載非必要物資的柴油卡車進城，諾伊達教育局也宣布所有中小學校改成線上上課，直到8日。

CAQM上週即已出動被稱為「抗霾砲」的灑水車，在德里市區灑水，並禁止面積500公尺以上的工地施工，包括政府修路鋪水管等工程，以減少飛揚的塵土。

德里環境廳今天將加開高層會議，討論是否有必要執行更進一步的抗空污措施。

根據德里分級反應行動計畫（GRAP），更極端的抗空污措施包括禁止家庭使用煤炭炊煮、公家機關5成人力在家上班、非必要商業機構和工廠停工等。

德里每逢冬季都會進入空污期，除了周遭省分的農民開始焚燒稻稈、老舊車輛及工廠排放廢氣之外，節慶燃放爆竹、遊民焚燒樹枝取暖、降雨較少等，也都是造成空污問題惡化的原因。（編輯：林憬屏）1111104