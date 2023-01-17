民調：中國人對歐洲好感遠勝美國

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（中央社台北17日電）一項問卷顯示，中國人對歐洲國家的好感大大超過對美國的感覺。研究者指出，在中美關係緊張的環境下，兩國民眾間相互反感也在升級，而中歐民眾互相的觀感則相當不對稱。

德國之聲中文網16日報導，這項試圖反映中國民眾對歐美國家觀感的問卷由國立新加坡大學、加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）和美國萊斯大學（Rice University）的研究者共同設計，發表在預印期刊「當代中國事務」（Journal of Current Chinese Affairs）月刊。

兩千多名中國網友參與了網上問卷，從「非常喜歡」到 「非常不喜歡」和 「不知道」等5個選項中選擇一個來描述對美國和歐洲國家的看法，後者包括比利時、丹麥、法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、瑞典和英國。

據報導，3/4的受訪者都表示「不喜歡」美國，43%的人甚至「非常不喜歡」，只有23%的人表示「有些喜歡」或「很喜歡」。

對於歐洲國家，大多數受訪者的觀感較為正面，但英國是一個例外，僅有46%的人對英國做出積極評價。

德國在歐洲國家中最受中國人青睞。69%的受訪者表示「喜歡」或「非常喜歡」，只有23%反應不喜歡德國，在歐洲各國中比例是最低的。

對法國、西班牙和比利時持正面觀感的受訪者都有60% ，對列表中其他歐洲國家，態度積極的人也在56%到59%之間。

上述結果與美國皮尤研究中心（Pew Research Center）去年6月一項調查結果形成反差，後者發現在調查的全球19個國家中，許多國家對中國的負面看法接近或達到歷史最高水平；79%的受訪者認為中國的人權政策是嚴重問題。

研究的作者指出，與皮尤的結果相比，接受調查的中國人「對歐洲國家的好感遠遠超過歐洲人對中國的好感」，同時 「對美國（人對中國）的反感也有對等回應」。

作者分析，中國受訪者對歐美態度不同的原因之一可能是人們認為歐洲國家政府對中國採取更為小心謹慎的立場；而與「中國媒體和公眾長期以來對中美關係的過度關注」相比，中國政府對歐洲的批評採取更為柔性的態度也可能是一個因素。

2021年9月的一份簡報中，歐洲議會研究機構得出結論，中國官媒新華社從自2012年到2021年間對歐盟事務的報導是「中立的，而不是負面的，而且在新冠大流行期間沒有變得更具批評性」。

英國在受訪者中則不受歡迎，在作者看來，可能與英國與美國更緊密結盟而在一些爭議話題上對中國施壓有關，包括英國呼籲獨立調查COVID-19疫情起源、批評中國對香港和新疆的政策、與美國共同參與在南海和台灣海峽的「自由航行」巡航行動等。

對受訪者的問卷調查分兩次進行，分別是2020年10月29日至11月3日，以及2021年1月25日至2月2日。參與問卷者約60%擁有大專及以上學歷。研究人員還指出，受訪者多居住在中國的城市和沿海地區的可能性更高。

研究作者之一、國立新加坡大學的劉遙（Adam Y. Liu）接受南華早報採訪時表示，此次問卷對象的背景與其他基於中國在線抽樣的調查研究一致。

他說，最近的一項研究發現，這類樣本在中國近10億網友中具有代表性，「在中國可以說，網民的意見對政府來說比普通民眾的意見更重要」。（編輯：周慧盈/唐佩君）1120117