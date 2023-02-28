日本新年度總預算案逾25兆元創新高 眾院通過

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京28日綜合外電報導）日本創歷史新高的逾114兆日圓（約新台幣25兆7025億元）新年度中央政府總預算案，今天在執政聯盟擁有眾議院席次優勢下獲表決通過，接下來朝野攻防戰場將轉往參議院。

日本放送協會（NHK）報導，根據日本憲法規定，眾議院通過新年度總預算案後，即使參議院不進行表決，也會在30天後自動通過，因此，新年度總預算案將會在本年度最後一天的3月31日前通過。

日本2023年度總預算案高達逾114兆日圓，首度超過110兆日圓，創歷史新高紀錄。

在眾議院全體會議表決前的發言時，自民黨議員牧原秀樹說，新年度總預算案中已編列未來5年總額43兆日圓的防衛力整備計畫的首年必要經費，向全球展現日本擁有「自己的國家自己守護」的意圖與能力，是極其重要的事。

不過，最大反對黨立憲民主黨議員野間健說，與防衛相關預算的內容動輒以毫不精打細算的兆日圓為單位，不具合理性，包括增稅加重日本民眾負擔等無法被允許的問題為數眾多，他們堅決反對。

朝野議員發言結束後採記名投票表決，由於執政黨等擁有優勢席次，順利讓新年度總預算案通過；而立憲民主黨與國民民主黨議員則投下反對票。

新年度總預算案的下個朝野攻防戰場，將從3月1日起轉移到參議院。（譯者：黃名璽/核稿：何宏儒）1120228