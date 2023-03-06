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聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
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聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

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聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

2023/3/6 22:36（3/7 09:46 更新）
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聯合國世界氣象組織提出一個新的全球溫室氣體監測基礎設施，為測量全球溫室氣體提供更好的方法。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社日內瓦6日綜合外電報導）聯合國今天宣布，旗下世界氣象組織在填補遏制氣候變遷的關鍵缺口上已邁出重大一步，即將溫室氣體標準化並即時追蹤。

聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization, WMO）提出一個新的全球溫室氣體監測基礎設施，為測量全球溫室氣體提供更好的方法，並為政策選擇提供資訊。

世界氣象組織的新平台將整合太空和地表的觀測系統，並尋求釐清溫室氣體排放最終去向的不確定性。

它應該會為地球大氣層如何變化帶來更快、更清晰的數據。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）說：「我們從測量中知道，大氣中的溫室氣體濃度處於歷史新高。」

3大溫室氣體分別是二氧化碳、甲烷和一氧化二氮，而氣候暖化約66%由二氧化碳造成。

塔拉斯說：「從2020年到2021年，二氧化碳的增加高於過去十年的平均成長率，甲烷的年成長幅度則是測量開始以來最大。」

在2015年關於氣候變遷的巴黎氣候協定（2015 Paris Agreement）中，簽署國同意將全球暖化升溫幅度控制在較1850年至1900年水準高出攝氏2度範圍內，如果可能，希望將升溫幅度控制在攝氏1.5度內。

世界氣象組織說，根據巴黎協定採取的減緩氣候變遷行動，需要有更強有力的科學基礎。

世界氣象組織在1月底舉行一次研討會，彙集來自各個領域的專家，開始拼湊溫室氣體全貌。

世界氣象組織今天說，在上週的一次會議中，世界氣象組織的執行委員會批准專家提出的計畫。

世界氣象組織最高決策機構世界氣象大會5月會決定是否進一步批准。

世界氣象組織基礎設施部副主任理紹加德（Lars Peter Riishojgaard）說，將世界氣象組織在天氣預測和氣候分析方面的專業知識結合起來的決定，「將被視為歷史性的一步」。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1120306

#聯合國世界氣象組織
#溫室氣體
#氣候變遷
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