日本政府將調降比亞迪、保時捷等電動車購車補助

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（中央社記者楊明珠東京20日專電）日本政府提供日本民眾購買電動車等新車補助金將從4月起調整。日產、豐田製電動車適用補助上限85萬日圓（約新台幣18萬元），但購買中國比亞迪、德國保時捷等國外車廠製造的電動車補助金將調降。

根據新標準，充電設備、修理站整備較不足的海外車廠製電動車獲補助金額將調降。

日本讀賣新聞報導，日本潔淨能源汽車（CEV）制現行對於民眾購買電動車的補助標準是根據電動車的種類、性能決定。但是從4月（日本2024年財會年度從4月起）開始，將把充電設備的設置數、合作廠商數、人才培育等車商的努力納入考量，計算補助金額。

亦即，日本政府提供補助金不僅考慮車輛本身，也針對整備、經濟安全保障等車廠的努力做綜合性評估，決定補助額。購買電動車補助額在15萬至85萬日圓區間。

根據新標準，日產汽車公司、豐田汽車公司的所有電動車，以及豐田汽車公司的高檔車品牌「凌志」（LEXUS）、美國特斯拉（Tesla）的部分電動車將適用補助額上限。

相對地，中國比亞迪（BYD）的電動車2023年度最多補助85萬日圓，但2024年度起減為35萬日圓。德國保時捷（Porsche）由最多補助52萬日圓減為20萬日圓、法國雪鐵龍（Citroën）由最多65萬日圓減為45萬日圓。（編輯：馮昭）1130320