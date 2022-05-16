土地誤登同姓名男子遭轉賣 判地政所國賠417萬

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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園地政人員29年前辦理一筆土地登記時，誤將蔡姓權利人個資登載成另名同名同姓男子並遭轉賣，繼承人發現提出國賠告訴，法官判決地政所應賠償蔡男繼承人新台幣417萬1290元。

遭求償的龜山地政所今天表示，目前尚未收到判決書，收到後將與上級單位地政局研議是否提出上訴。

蔡男繼承人主張，蔡男擁有某筆土地1/18權利、面積約10餘坪，桃園地政人員在1993年針對這筆土地辦理權利人身分證字號補登作業，因未詳實核對相關資料，將已經於1991年死亡的蔡男個資，誤登載成另外一名同名同姓男子的身分證字號及生日。

到了2018年，被誤登記的另一名蔡姓男子以遺失為由，向地政所申請土地書狀補發，隨後將土地透過贈與、買賣方式移轉第三人，又輾轉買賣給他人，蔡男繼承人發現這起離譜疏失，因而向現在轄管的龜山地政所提出國家賠償告訴。

地政所主張，這筆土地誤載時間為1993年，蔡男繼承人請求權已罹時效，即使未超過時效，土地損害原因，是因同名同姓男子辦理權狀補發所致，與地政所無關。

地政所另外主張，若蔡男繼承人有在蔡男死亡後6個月內的法定期間申辦遺產稅及繼承登記，就不會發生他人謊稱權狀遺失，申請補發導致土地移轉情事，認為蔡男繼承人也有過失，損害計算應以1993年土地價值為依據。

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桃園地方法院法官認為，地政所人員在1993年登記錯誤，造成土地於2018年被移轉，蔡男繼承人因此喪失繼承權，地政所應負損害賠償責任。至於請求權時效從知悉損害起算2年或損害發生起算5年，地政所曾於2018年召開協調會，而蔡男繼承人實際受損為2018年土地移轉時，提出國賠時間為2020年都未超過時效。

至於地政所主張的蔡男繼承人未即時申辦遺產稅及繼承登記，與案件並無因果關係，計算基準則依2018年這筆土地交易價格計算，判決地政所應賠償蔡男繼承人417萬1290元，可上訴。（編輯：李錫璋）1110516