病主法正式上路 全台77家醫院可預立醫療諮商

（中央社記者陳偉婷台北6日電）亞洲第一部保障病人自主權利專法「病人自主權利法」今天正式上路，全台已有77家醫院提供預立醫療照護諮商，年滿20歲或未成年但已婚者可簽預立醫療決定，規劃人生最後一哩路。

病人自主權利法在民國104年12月完成三讀立法程序，法案的核心重點是具完全行為能力的意願人可透過「預立醫療照護諮商」（ACP）事先立下書面的「預立醫療決定」（AD），在面對生命末期、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智及政府公告的嚴重疾病下，可選擇接受或拒絕維生治療及營養。經過3年準備，今天正式上路。

此法的核心精神除保障病人的善終權利，也尊重病人的醫療自主，希望促進醫病關係和諧。過去，醫師告知病情依法可僅告知病人家屬，但病主法明訂，病人對於病情、醫療選項及各成效的風險預後，有知情、選擇、決定的權利。

過去病人配偶、家屬意見可能凌駕於病人之上；病主法也規定，病人的關係人不得妨礙醫療機構或醫師依病人就醫選項決定的作為。

只要年滿20歲或未滿20歲但已合法結婚者，即可預立醫療決定（AD），選擇在5種臨床狀況下，就維生治療、人工營養及流體餵養分別勾選「接受」或「拒絕」或當意識昏迷或無法清楚表達意願時，由醫療委任代理人代為決定或在一段時間內接受嘗試治療後停止。

要簽署AD，必須先經醫療照護諮商。衛生福利部已經公告，全台目前有77間醫院提供ACP服務。根據試辦經驗，平均每人ACP要耗時60至90分鐘，一般民眾需自費，價格以60分鐘新台幣3500元為上限。

進行ACP時，除意願人，需有具完全行為能力者2人以上在場見證，其中包含二親等內之親屬至少一人及醫療委任代理人。

根據病人自主權利法施行細則，臨床醫療決定的同意應以「病人同意為優先，關係人同意為輔助」。如果意願人臨床突然改變醫療決定，應以臨床決定為優先；但若事前同意接受維生治療，但在臨床上突然決定拒絕，因攸關生命，會要求患者先變更預立醫療決定，醫師再執行。

法條也明訂，如果醫療機構或醫師不施行病人預立醫療決定時，須協助轉診，以保障意願人善終權利。

全台22縣市都有病主法示範醫院，衛福部醫事司長石崇良說，中低收、低收入戶者若到示範醫院進行ACP，將可免費；衛福部在今年6月前也會推居家失能個案家庭醫師計畫，對於無法或不便出門的失能個案，可透過家庭醫師到宅協助進行照護諮商與預立醫療決定簽署。（編輯：陳清芳）1080106