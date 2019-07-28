美嗆取消中國WTO開發中國家地位 影響一次看懂

（中央社記者廖禹揚台北28日電）美國總統川普日前揚言，將取消承認中國與其他相對富有國家在世界貿易組織（WTO）中的「開發中國家」地位；不過，學者認為，這項主張將面臨許多技術性問題，威力不如想像大。

川普透過聲明指出，部分在世界上最有錢的國家，藉由聲稱自己為開發中國家，來避免WTO規定並獲得特殊待遇，在90天內，若未見到改革WTO規定有「實質進展」，華府將不再視「宣稱自己為開發中國家，且按世貿組織規定和協商不當地尋求彈性獲益的組織成員」為開發中國家。

一、川普為何提出這項要求？

川普上任後，多次對WTO目前運作方式表達不滿，並要求改革，這次在聲明中也提及，透過已開發國家與開發中國家這種過時二分法，WTO使若干世貿組織成員獲得不公平的優勢」。

同時，美中之間龐大的貿易逆差引發貿易戰，中國以開發中國家取得的彈性空間優於名列已開發國家的美國，川普認為中國做為一個有錢且快速成長的國家，並未如美國一般盡到應盡義務。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，美中貿易談判並不順利，至今尚無明顯重啟談判動作，中國也未依承諾採購美國產品；而川普也認為某些新興國家運用開發中國家地位取得優惠，這些可能都是川普認為中國未盡的承諾與義務。

二、WTO開發中國家有哪些特殊待遇？

根據WTO規定，開發中國家可享有特殊與差別待遇（Special and Differential treatment），在各項產品關稅降稅速度及幅度上都低於已開發國家，也不須跟進已開發國家所提出的貿易優惠等。

中經院WTO及RTA中心副執行長李淳說明，特殊與差別待遇主要是來自談判時，開發中國家可提出較少承諾，也可拉長實施開放的緩衝期，以前幾年通過的貿易便捷化協定為例，落實期限就分為12、24、36個月不等，低度開發國家則沒有時間限制。

三、開發中國家轉為已開發國家的可能性？

李淳指出，WTO目前對於已開發國家及開發中國家是採自我宣稱，美國今年初就提案，認為WTO應就其訂定明確定義，例如若滿足被世界銀行列為高收入經濟體、是經濟合作暨發展組織（OECD）成員之一、是G20國家範疇、占全球貿易0.5%份額以上等其中一項條件，就不能自稱為開發中國家。

李淳表示，以WTO現階段規定來看，川普這次聲明較屬口號性質，且詳細的後續實行方法也尚未知，還有很大的討論空間，威力可能不如想像中大。

此外，李淳指出，川普並未表態是否溯及既往，若只針對未來談判協定，相對較單純，且目前進行談判較少，其實影響不大；但若要溯及既往，就會牽涉到所有談判參與方的意願，會有許多技術性問題要解決，需要花費大量時間。

四、若如川普希望的方式調整，對經濟影響？

李淳表示，近年許多談判是在日內瓦進行，雖然參與者為WTO成員，但僅有共識成員進行談判、訂約，較不受WTO限制、也不能算是WTO協定，在這樣的情況下，美國這次對WTO的要求，其實對各國之間的談判，並不會造成太大影響。

孫明德則認為，從宣稱為開發中國家改為已開發國家，其實只是名義上的轉變，實際上影響仍要視須盡義務項目而定，以中國目前狀況來看，預期對其經濟衝擊不大。（編輯：楊凱翔）1080728