大飲董事會通過重編財報 下市危機可望有解

知名飲料蘋果西打製造商大西洋飲料17日公告，董事會無異議通過委任會計師重編的營業報告書及財報；證交所表示，大飲可望解除下市危機。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北17日電）知名飲料蘋果西打製造商大西洋飲料今天公告，董事會無異議通過委任會計師重編的營業報告書及財報；證交所表示，若符合相關規定，大飲可望解除下市危機。

台灣證券交易所表示，大西洋飲料董事會既已通過重編財報，只要依規定在19日前送達，並通過「形式審閱」，基本上只要簽證會計師「無保留意見」，即可往恢復交易的方向走，但大飲必須將年報及季報都申報，且符合規定才能恢復交易。

因為除未申報財報須暫停交易之外，若上市公司每股淨值低於面額一半即5元，即變更交易方式為全額交割，若低於面額3/10即3元，即須分盤交易，大飲若要恢復普通交易，必須符合所有相關規定。

大飲因107年財報簽證會計師出具「無法表示意見」，引發掏空疑雲，之後遭檢調搜索，前總經理孫幼英也被羈押，股票已於4月8日暫停交易，若未能提出會計師簽證財報，最快恐在10月面臨下市危機。

不過，大飲董事會既已通過財報，只要依規定期限送達證交所，便有機會解除下市危機。（編輯：李信寬）1080917