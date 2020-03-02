蝗災恐襲西藏雲南 中國國家林草局發緊急通知

（中央社台北2日電）中國國家林業和草原局今天在官網發布緊急通知，坦言在東非、中東、南亞肆虐的蝗災恐隨季風襲擊西藏、雲南，一旦侵入，將面臨發生「規律未知、監測技術缺乏、防控困難」等諸多不確定性。

通知要求，相關單位充分認識做好蝗蟲防控工作的極端重要性；加強監測監控，及時掌握國際、國內沙漠蝗災情動態；完善應急預案，努力構建草原蝗災防控工作的長效機；強化措施落實，確實做好2020年草原蝗災防控工作。

通知引述聯合國糧食及農業組織（FAO）2月11日發布的全球沙漠蝗災害預警指出，沙漠蝗已從東非蔓延至印度和巴基斯坦，中國也面臨沙漠蝗侵入風險。

通知表示，據FAO判斷，這次始於非洲的沙漠蝗災，因初期控制不力，可能會延續到今年6月，屆時蝗群規模可能成長至當前的500倍。

通知指出，經專家研判，如果氣候條件適宜，沙漠蝗存在從巴基斯坦和印度直接侵入西藏，或者經緬甸侵入雲南，或者經哈薩克斯坦侵入新疆的風險。

通知稱，專家認為，儘管沙漠蝗侵入中國境內成災的風險較低，但一旦侵入，將面臨發生規律未知、監測技術缺乏、防控困難等諸多不確定性。

通知要求，各級林業和草原主管部門絕不能掉以輕心，確實履行行業管理責任。按照生物災害屬地管理的原則，壓實地方主體責任，嚴防由於管理懈怠而發生蝗災，切實維護草原生態安全。

通知也要求，雲南、西藏、新疆等與印度、巴基斯坦、緬甸接壤的省區，要高度關注、密切監測沙漠蝗的變化動態，在可能遷飛路徑上部署監測點，確實做好邊境地區的沙漠蝗監控工作，並加強省際協作。

通知顯示，當局已成立草原蝗災防治指揮部，由中國國家林草局首長擔任指揮長，並成立相應的蝗災防控專家組，3月還將召開全國草原蝗災趨勢會商會，分析研判草原蝗災的發生風險。

通知稱，各級林業和草原主管部門要加強與農業農村部門的合作，建立健全草原蝗災的聯防聯控和資訊共享機制，特別是對農牧交錯帶、林草交錯帶要開展聯查聯治行動，實現全面監測和對重點發生區的有效防治。（編輯：繆宗翰/張淑伶）1090302