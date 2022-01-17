騰訊限制未成年人寒假網路遊戲時間 最多玩14小時

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（中央社台北17日電）中國未成年遊戲玩家放假不能盡情玩遊戲。騰訊遊戲17日公布，2022年寒假及春節期間，未成年人玩網路遊戲時間最多為14小時，並有兩天是禁玩日。

綜合陸媒報導，騰訊遊戲17日公布，未成年人可於1月21日至23日（週五、六、日）、1月28日（週五）、1月31日至2月6日（春節假期）、2月11日至13日（週五、六、日）的每天晚上8時至9時登錄遊戲，總遊戲時間為14小時。

除以上限玩時段外，其餘時間未成年人均無法進入遊戲。騰訊特別提醒1月29日至30日（週六、日）為禁玩日。

騰訊成長守護微博表示，上述措施是結合「關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知」，與實際放假調休安排後進行調整。

中國國家新聞出版署去年8月30日下發「防止未成年人沉迷網路遊戲的通知」，要求所有中國網路遊戲供應商，只能在每週五至週日、法定假日晚間8時至9時向未成年人提供1小時服務，其他時間不得以任何式向未成年人提供網路遊戲服務，被稱為「史上最嚴限遊令」。

騰訊於今年元旦假期也實施未成年玩家每天只能玩1小時遊戲。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110117