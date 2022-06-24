中國通過新版反壟斷法 8月1日起施行

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（中央社記者吳柏緯上海24日電）經過約莫半年的修法，中國全國人大常委會表決通過「新版反壟斷法」，自8月1日實施。據日前發布，新法聚焦網路平台經濟，並規範不可利用數據、演算法等方式從事壟斷等行為。

近年中國持續強化各領域的反壟斷工作，去年底國家反壟斷局正式掛牌，並著手修訂反壟斷法。

據新華社報導，中國全國人大常委會第35次會議今天表決通過修改反壟斷法，新法自8月1日起施行。據公開資訊顯示，這是中國反壟斷法上路14年以來，首度修法。

目前修正後的相關條文尚未公布，然而據界面新聞和澎湃新聞報導，中國全國人大常委會法制工作委員會發言人楊合慶在16日的新聞發布會中曾表示，這次的修法聚焦於反壟斷制度在平台經濟領域的適用規則，例如經營者不得利用數據、演算法、技術、資本優勢和平台規則等，從事壟斷、排除和限制競爭行為。同時，也對壟斷行為類型有細化的規則。

當時楊合慶也提到，新法將會更加完善壟斷協議「安全港」的相關規範。

「安全港」是指特定協議的經營者若能證明在相關市場的份額低於反壟斷標準，則他們達成或實施的協議將不適用於反壟斷的相關制度。

對於未達申報標準的經營者，實施集中調查、處理程序的規定，在新法中也有更明確的規定。

2020年底，中共中央經濟工作會議明確將「強化反壟斷和防止資本無序擴張」列為2021年的重點任務之一。從去年一路延續到現在，中共相關監管部門將反壟斷政策落實於不同的產業中。（編輯：周慧盈）1110624