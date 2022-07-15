中國內宣通膨遠低於西方 CPI權重計算大不同

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（中央社台北15日電）中國官方今天公布，上半年消費者物價指數（CPI）年增率為1.7%，強調通貨膨脹情形遠低於西方國家。但分析指出，中國CPI年增率維持溫和增加，原因在於CPI權重計算方式和美國大不同。

中國國務院新聞辦公室15日舉行記者會，國家統計局新聞發言人付淩暉在會中公布，上半年CPI年增1.7%，第2季CPI年增2.3%。4月份和5月份CPI年增率均為2.1%；6月份年增率則為2.5%。

他說，加大市場保供穩價力度、抓好糧食和能源生產，這保障了國內市場價格整體穩定。上半年CPI年增1.7%，低於全年3%左右預期目標；「中國價格漲幅明顯低於歐美國家8%以上漲幅水準」。

美國公布6月CPI年增率高達9.1%，創40年以來新高後，中共官媒環球時報14日立刻發出題為「中國能夠保持CPI穩定與西方呈現強烈對比」文章，內宣意味濃厚。

文章稱，中國通膨情形較西方主要經濟體緩和，因為食品價格充分展現中國特色社會主義優勢，重要民生產品和關鍵大宗商品供應取得顯著成效，且採取增加煤炭供應和確保煤炭價格合理措施，使得用電和天然氣價格保持穩定。

不過南華早報（SCMP）此前報導揭露為何中國通貨膨脹率一直相對低於西方的原因。

這篇分析提到，中國在糧食方面可自給自足，由於全球能源和原物料價格飆升，對於輸入性通膨則必須保持警惕。

中國通膨率低於西方國家，除了北京在貨幣政策上避免過度放鬆外，另外主因則是CPI權重計算大不同。

中國看重衣食，美國則重視住房和交通，後者較容易受到全球能源價格和國內貨幣狀況影響。

中國官方並未公布CPI計算權重分布，據悉，這個權重分配會動態調整。

中國證券股份有限公司分析師黃文濤推估，中國CPI計算在食品權重上約為18.4%，美國在這部分則是7.8%；在衣著服裝方面，中國CPI權重分布約為6.2%，美國則是2.8%；中國CPI計算租金占16.2%，美國權重則高達32%；交通權重在中國計算CPI中占10.1%，遠低於美國15.1%。

也有一些分析認為，中國較低的通膨率是由於北京清零政策導致國內消費需求下降所導致。

路透社15日報導指出，中國CPI年增率不若其他經濟體那麼熱，但仍可能增加對貨幣政策寬鬆的限制。許多分析師預計，中國未來幾個月CPI年增率將回升且超過3%，不過全年平均水平仍將維持在3%左右年度目標範圍內。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110715