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捐古厝頒獎學金 金僑吳友鏗志在光宗耀祖

最新更新：2019/02/17 16:46
金門僑親吳心泉早年落番到馬來西亞，從事建材和礦業致富後，興建「金泉發」洋樓，成為家族向心力所在。他的曾孫吳友鏗計劃利用金泉發旁的空地興建12層樓飯店，永遠守住祖產。中央社記者黃慧敏攝　108年2月17日
金門僑親吳心泉早年落番到馬來西亞，從事建材和礦業致富後，興建「金泉發」洋樓，成為家族向心力所在。他的曾孫吳友鏗計劃利用金泉發旁的空地興建12層樓飯店，永遠守住祖產。中央社記者黃慧敏攝　108年2月17日

（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）馬來西亞金門僑親吳友鏗繼捐出曾祖父吳心泉古厝後，更計劃未來為祖父成立吳忠信獎學金，嘉惠故鄉青年學子。他說，「父親蓋房子，兒子派獎學金」，他所做就是要光宗耀祖。

51歲吳友鏗是在馬來西亞出生的第4代金僑，民國94年首次回到金門，與大地吳心泉古厝第一次接觸。在他奔走下，吳心泉宅101年由金門縣政府指定為縣定古蹟，政府代為保護30年。

吳友鏗說，「30年不是我想要的，我要的是200年」。他最期待200年後子孫口耳相傳「聽說祖先吳友鏗在金門保留一個古厝叫做『吳心泉紀念館』」。他們買一張機票就可以過來了。」他說這就叫做流芳百世。

吳友鏗從小讀華文書，儒家思想深植腦海，總認為前人的東西要留下來；遠在馬來西亞的他既然照顧不到金門的古厝，他選擇由政府保存，讓古厝可長可久。

一旦決心處理金門家業，吳友鏗發現萬事起頭難。當時文化局長比較重視硬體建設，他花兩三年時間處理走不通。呂坤和擔任文化局長後，有人告訴他「機會來了」。他立刻買機票飛到金門。

到了金門，吳友鏗直奔文化局；呂坤和在開會，他坐在會議室外等待。呂坤和開完會後問他有什麼事情可幫忙，吳友鏗直言打算捐出大地的古厝。

當下呂坤和跟著吳友鏗到大地勘察。兩人在古厝大廳前合影。吳友鏗說「這就是吳心泉紀念館的開始。」他之後要求在「家族史」書中放入他與呂坤和的這張合照，作為見證。

吳家打破「富不過三代」魔咒，吳友鏗也不諱言「我們第4代也不用工作了」，但他為自己定的人生使命，是把祖先古厝留下來。

文化局不解吳家捐贈古厝的動機，媒體甚至直接問他「有什麼目的」？吳友鏗說，如果有目的，就是要「光宗耀祖」。他更計劃為祖父成立吳忠信獎學金，嘉惠故鄉青年學子。他說，「父親蓋房子，兒子派獎學金」，他所做就是要光宗耀祖。

吳心泉當年在馬六甲脫離苦力工作後，從事建材生意，成立「金泉成」，後投入石礦領域，事業版圖逐漸擴大。他的弟弟吳仲坦在航運業打下一片天，造就日後「山王與海王」的吳家族聲勢。民國28年，吳心泉為長子吳忠信興建「金泉發」洋樓，公司和家人都遷居到這裡，「金泉發」成為凝聚吳家精神所在。

吳友鏗早已備妥復刻的「金泉發」門匾，一旦金門吳心泉紀念館完成，他就要把這個門匾掛上。

吳家家族史和家業的保存，鞭長莫及的金門部分已經完成，吳友鏗還有一個「最後任務」，就是把金泉發洋樓擴建成觀光飯店。他計劃利用金泉發旁空地興建12層樓飯店，金泉發將做為大廳。保有舊時風貌的廚房可能闢成咖啡廳。

金泉發洋樓通往廚房廊道上方有幾個鐵鉤，是吳友鏗祖母包粽子吊掛粽繩所用，廚房室外還有大灶，念舊的吳友鏗都堅持留存，也都將成為將來飯店展示元素。吳友鏗說「這是我最後的任務，過後就可以走了」。（編輯：孫承武/翁翠萍）1080217

馬來西亞金門僑親吳友鏗（圖）計劃在曾祖父興建的金泉發洋樓旁興建飯店，金泉發到時將做為飯店大廳，念舊的他保存了當年祖母包粽子吊掛粽繩所用的鐵鉤，及廚房室外的大灶，這些都將成為將來飯店的展示元素。中央社記者黃慧敏攝　108年2月17日
馬來西亞金門僑親吳友鏗（圖）計劃在曾祖父興建的金泉發洋樓旁興建飯店，金泉發到時將做為飯店大廳，念舊的他保存了當年祖母包粽子吊掛粽繩所用的鐵鉤，及廚房室外的大灶，這些都將成為將來飯店的展示元素。中央社記者黃慧敏攝　108年2月17日
馬來西亞金門僑親吳友鏗（圖）3年前捐出曾祖父吳心泉的古厝，和金門文化局長呂坤和勘察，兩人在古厝大廳前合影，揭開「吳心泉紀念館」序幕。吳友鏗也在家族史書中，特別收錄這張照片作為見證。中央社記者黃慧敏攝　108年2月17日
馬來西亞金門僑親吳友鏗（圖）3年前捐出曾祖父吳心泉的古厝，和金門文化局長呂坤和勘察，兩人在古厝大廳前合影，揭開「吳心泉紀念館」序幕。吳友鏗也在家族史書中，特別收錄這張照片作為見證。中央社記者黃慧敏攝　108年2月17日
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