蕭秀琴用味蕾寫家鄉 客家食材之美在每日實踐

作家蕭秀琴出版新書「料理風土：往山裡去的地方，9種食材從山到海建構客家飲食」，從自己的味蕾出發，描繪家鄉與客家食材。中央社記者趙靜瑜攝 111年12月13日

（中央社記者趙靜瑜台北13日電）作家蕭秀琴過去觀察台日國宴，2019年出版了「料理台灣」；相隔3年，她以味蕾書寫家鄉，出版「料理風土」書寫客家食材，她說客家食材質樸卻細緻，靠的是客家人每日的實踐。

蕭秀琴接受中央社專訪時表示，客家食材有樸素的一面，「但這份樸素，是要花很多力氣去維持，不是輕鬆可以得到。」蕭秀琴舉例，像鹹菜乾，這種天氣可能曬個把月都不見得會好，但如果不是每日每日的實踐，連一小團鹹菜乾都不可能得到，「這些陽光與風的滋味，都是時間換來的。」

這本「料理風土：往山裡去的地方，9種食材從山到海建構客家飲食」從文獻或訪談出發，加上蕭秀琴自己的飲食生活，她找到自己對家鄉的回憶，也寫下了關於客家飲食的身世。

第1篇寫「浪漫臺三線」寫著雪山山脈山腳下的客家人，在拓殖的過程中發展出以柑橘、竹筍和茶，這3種經濟作物的風土文化。蕭秀琴說南庄橘是台灣原生種，做果醬很適合；桂竹筍只有苗栗跟新竹有，但在台灣產量很大，與陽明山箭竹筍相比毫不遜色；東方美人茶則就等同客家膨風茶，但名號更加響亮。

第2篇「森林是里山的最初」介紹稻米、香菇跟芥菜，蕭秀琴說客家人在森林裡種植香菇、在流域之間耕耘主食稻米，「米食是日常所需，香菇則是將家常菜升級成為精緻料理的重要食材；客家大菜就是芥菜，鹹菜乾就是由芥菜曝曬而來，芥菜可以說是把日常飲食提升到成為族群文化的產物。」

第3篇「海線一百年」介紹海味、黑豬肉和芋仔番薯，蕭秀琴說在苗栗生活，但飲食離不開漁獲，客家人傳統飲食中的海味是可以保存的乾貨，蚵仔乾煮粥、丁香魚乾給貓吃；豬肉則是所有台灣人的共同記憶，全書用芋和甘薯做結尾，也看見蕭秀琴對於台灣族群之多元的現代隱喻。

蕭秀琴回憶之前拍攝紀錄片「跟著賴和去壯遊」，「我跟著學生走到獅頭山下來，看到了中港溪，那麼婉約的美，那一瞬間我掉下眼淚，原來我家這麼漂亮。」這段尋根的記憶與客家食材相交疊，成了創作的初衷。

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蕭秀琴說，台灣山高水急，要很努力才能生存下來，她細數像芝麻這些外來種子是荷蘭人帶來的，蓬萊米是日本稻種跟台灣在地種的結合，在台灣流行的客家麻糬早在清朝文獻就有記載，是平埔族早就有的料理形式，「客家人落地生根之後，用心經營當地風土，可以一窺台灣人是如何在經營自己的土地。」

從出版社總編輯到自由作家，蕭秀琴返回苗栗家裡定居，好天氣時一早在浴室就可以跟里山說哈囉，這般廣邈讓人不能三兩句說清楚。蕭秀琴說，正在發生的世界是寫作這本書的前提，也是動力，「我想用食材勾勒我生活的地方，有些好吃，有些又讓人難以下嚥，這是一個追索答案的過程。」（編輯：屈享平）1111213