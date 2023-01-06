更多編輯台推薦新聞：
我的法國影展13日線上開跑 短片免費看
娛樂

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

郭強生「尋琴者」美國版問世 14國譯本陸續發行

2023/1/6 20:28（1/6 20:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
作家郭強生（圖）6日在台北舉行作品「尋琴者」（The Piano Tuner）美國版問世發表會，分享創作歷程。中央社記者王騰毅攝 112年1月6日
作家郭強生（圖）6日在台北舉行作品「尋琴者」（The Piano Tuner）美國版問世發表會，分享創作歷程。中央社記者王騰毅攝 112年1月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北6日電）台灣作家再次受到國際矚目，台灣文學金典獎、聯合報文學獎得主郭強生的小說「尋琴者」，美國版由翻譯名家葛浩文翻譯，3日由Arcade出版社正式發行，法、韓、日等共14國譯本也將陸續推出。

郭強生今天在台北蔦屋書店松山店舉行記者會，他在會中說最在意「尋琴者」結尾最後一段話，「就讓它們靜靜沉睡而我轉身，走進一如來時的那片茫茫白雪」，「如果翻壞了就毀了」，郭強生拿到書就先看這一段。而葛浩文（Howard Goldblatt）的譯文：Why not let them remain in their slumber? I turned around and walked into the blanketing snow that brought me there. 改用一個問句，以及呈現「我走進帶我來到這裡的那場大雪」的意境，郭強生認為這個譯法是神來之筆，就像交響樂一般的最後一擊，「他做到了」。

這次推動國際版權的推手、英商安德魯納伯格聯合國際有限公司的台灣代表處代表許沛玹表示，「尋琴者」的第一個外文版本已於去年10月由蒙古率先出版，繼美國版發行之後，今年2月將發行法文版，4月將推出韓文版，明年預計由新潮社發行日文版。

郭強生說，好的文學作品從來都是真心真情的表現，他的書從不追求特別的話題，不論小說或散文都只寫跟自己人生息息相關的體悟，一路默默的寫，「當人們對緩慢的事愈來愈疏遠，其實更需要文學來陪伴」。

郭強生表示，有太多人問他為什麼寫「尋琴者」？他提到1996年第一任情人「離開」的故事，讓他體會到孤獨、幻滅、告別與死亡，當時他為悼念對方而畫了一幅畫，名為「夢中的樣子」，一段刻骨銘心的感情沉澱了26年，終於化為這部小說，郭強生說：「你要問我靈感從哪裡來？就是從那時開始，從生命中一點一滴的滴成鐘乳石」。

郭強生表示，「尋琴者」他寫得很節制，沒想到獲得的共鳴卻最多，他也從沒想過這本書能在國際獲得這麼多迴響，但他不會因此而改變自己的寫作態度去迎合國外出版者的喜好。

郭強生台大外文系畢業，美國紐約大學戲劇博士，曾任東華大學英美語文學系教授，現為台北教育大學語文與創作學系教授。作品包括「何不認真來悲傷」、「夜行之子」、「惑鄉之人」、「我將前往的遠方」、「斷代」。曾獲台北國際書展大獎、台灣文學金典獎、聯合報文學大獎等獎項肯定。（編輯：屈享平）1120106

作家郭強生（圖）6日在台北舉行作品「尋琴者」（The Piano Tuner）美國版問世發表會，親自出席分享；該書獲得海外市場青睞，在一年內銷售14國版權。中央社記者王騰毅攝 112年1月6日
作家郭強生（圖）6日在台北舉行作品「尋琴者」（The Piano Tuner）美國版問世發表會，親自出席分享；該書獲得海外市場青睞，在一年內銷售14國版權。中央社記者王騰毅攝 112年1月6日
作家郭強生（圖）6日在台北舉行作品「尋琴者」（The Piano Tuner）美國版問世發表會，郭強生分享創作歷程以及該書已銷售海外14國版權的佳績。中央社記者王騰毅攝 112年1月6日
作家郭強生（圖）6日在台北舉行作品「尋琴者」（The Piano Tuner）美國版問世發表會，郭強生分享創作歷程以及該書已銷售海外14國版權的佳績。中央社記者王騰毅攝 112年1月6日
尋琴者
尋琴者
  • 作者｜郭強生
  • 出版社｜木馬文化
  • 出版日期｜2020/04/01
#郭強生
#葛浩文
#尋琴者
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族