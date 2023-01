郭強生「尋琴者」美國版問世 14國譯本陸續發行

(中央社記者邱祖胤台北6日電)台灣作家再次受到國際矚目,台灣文學金典獎、聯合報文學獎得主郭強生的小說「尋琴者」,美國版由翻譯名家葛浩文翻譯,3日由Arcade出版社正式發行,法、韓、日等共14國譯本也將陸續推出。

郭強生今天在台北蔦屋書店松山店舉行記者會,他在會中說最在意「尋琴者」結尾最後一段話,「就讓它們靜靜沉睡而我轉身,走進一如來時的那片茫茫白雪」,「如果翻壞了就毀了」,郭強生拿到書就先看這一段。而葛浩文(Howard Goldblatt)的譯文:Why not let them remain in their slumber? I turned around and walked into the blanketing snow that brought me there. 改用一個問句,以及呈現「我走進帶我來到這裡的那場大雪」的意境,郭強生認為這個譯法是神來之筆,就像交響樂一般的最後一擊,「他做到了」。

這次推動國際版權的推手、英商安德魯納伯格聯合國際有限公司的台灣代表處代表許沛玹表示,「尋琴者」的第一個外文版本已於去年10月由蒙古率先出版,繼美國版發行之後,今年2月將發行法文版,4月將推出韓文版,明年預計由新潮社發行日文版。

郭強生說,好的文學作品從來都是真心真情的表現,他的書從不追求特別的話題,不論小說或散文都只寫跟自己人生息息相關的體悟,一路默默的寫,「當人們對緩慢的事愈來愈疏遠,其實更需要文學來陪伴」。

郭強生表示,有太多人問他為什麼寫「尋琴者」?他提到1996年第一任情人「離開」的故事,讓他體會到孤獨、幻滅、告別與死亡,當時他為悼念對方而畫了一幅畫,名為「夢中的樣子」,一段刻骨銘心的感情沉澱了26年,終於化為這部小說,郭強生說:「你要問我靈感從哪裡來?就是從那時開始,從生命中一點一滴的滴成鐘乳石」。

郭強生表示,「尋琴者」他寫得很節制,沒想到獲得的共鳴卻最多,他也從沒想過這本書能在國際獲得這麼多迴響,但他不會因此而改變自己的寫作態度去迎合國外出版者的喜好。

郭強生台大外文系畢業,美國紐約大學戲劇博士,曾任東華大學英美語文學系教授,現為台北教育大學語文與創作學系教授。作品包括「何不認真來悲傷」、「夜行之子」、「惑鄉之人」、「我將前往的遠方」、「斷代」。曾獲台北國際書展大獎、台灣文學金典獎、聯合報文學大獎等獎項肯定。(編輯:屈享平)1120106

作家郭強生(圖)6日在台北舉行作品「尋琴者」(The Piano Tuner)美國版問世發表會,親自出席分享;該書獲得海外市場青睞,在一年內銷售14國版權。中央社記者王騰毅攝 112年1月6日

作家郭強生(圖)6日在台北舉行作品「尋琴者」(The Piano Tuner)美國版問世發表會,郭強生分享創作歷程以及該書已銷售海外14國版權的佳績。中央社記者王騰毅攝 112年1月6日