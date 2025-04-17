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以刑案掃描團隊為靈感 許哲瑜推個展

2025/4/17 20:15（4/17 20:26 更新）
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藝術家許哲瑜（圖）17日帶領媒體導覽個展「災變論」，以多頻道錄像作品呈現他於荷蘭皇家視覺藝術學院駐學成果。中央社記者王寶兒攝 114年4月17日
藝術家許哲瑜（圖）17日帶領媒體導覽個展「災變論」，以多頻道錄像作品呈現他於荷蘭皇家視覺藝術學院駐學成果。中央社記者王寶兒攝 114年4月17日
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（中央社記者王寶兒台北17日電）以刑案掃描團隊工作為靈感，藝術家許哲瑜與共同創作者陳琬尹完成「災變論」計畫作品，參照兒童軀體掃描資料庫，讓影像模型出演純真但又暴力的樣態，明天起於許哲瑜個展展出。

洪建全基金會與荷蘭皇家視覺藝術學院（Rijksakademie）合作推動「國際駐學計畫」，自2023年啟動，許哲瑜為計畫首名獲獎助的藝術家，並因此在駐村期間創作「災變論」系列作品，明天起將在洪建全基金會以「災變論」個展發表完整成果。

荷蘭皇家視覺藝術學院總監佩瑟克（Emily Pethick）表示，荷蘭皇家視覺藝術學院非常榮幸與洪建全基金會建立合作夥伴關係，使來自台灣的優秀藝術家得以參與駐村計畫，許哲瑜在個展中呈現於駐村期間完成的全新系列。期待透過這些展演機會，讓更多觀眾看見他的創作實踐。

展中呈現多頻道錄像，動畫錄像主體均是孩童外型。許哲瑜今天帶領媒體導覽。

許哲瑜說，「災變論」靈感來自他與共同創作者陳琬尹長期合作的刑案掃描團隊，團隊曾協助他們掃描人體模型，而其他工作之一則是協助警方掃描犯罪現場或受害者身體，以數位手段重建身分。近年來在許多新聞媒體上可見兒童受難消息，因而以兒童型態呈現未社會化的災難。

許哲瑜提到，展中運用2本書籍規劃2條敘事軸線，一是作家駱以軍的「匡超人」，二是作家莫尼罕（Thomas Moynihan）著作「脊椎災變論」（SPINAL CATASTROPHISM: A SECRET HISTORY）。

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關注「脊椎災變論」契機可追溯到許哲瑜2020年生病，「類似神經有問題，我因此去讀神經系統有關的書，對脊椎神經系統非常感興趣。」他研讀種種討論，得知人類演化對地球來說像是逆演化，乃至戰爭、技術等事物，往回看像「脊椎災難」，「這次展覽對我來說，是非以人類視角去討論戰爭或災難。」

「災變論—許哲瑜個展」明天起於洪建全基金會展出至6月14日。（編輯：管中維）1140417

#荷蘭
#許哲瑜
洪建全
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