離岸風電鋼材本土化 三大條件要齊全

（中央社記者潘羿菁台北12日電）台灣本土化第一支離岸風電水下基樁完成，意味著國內產業邁向轉型升級。儘管台灣鋼鐵產業完整，卻在離岸風電所需鋼品無法自給自足，盤點分析問題出在三大條件：市場、認證及焊接技術。

首先在市場部分，世紀鋼轉投資公司世紀鈽錸特總經理林明弘表示，離岸風電水下基樁外觀有巨大、超長、超重三大特性，鋼管寬度直徑高達4公尺，至少超過一層樓高的尺寸，需要特殊生產設備才能製造，但是國內公共工程的鋼管，最多只達直徑1公尺。

換言之，特殊生產設備多數只能用來製造離岸風電水下基樁，如果政府沒有帶頭投入離岸風電產業，國內就不會有相關市場，自然不會有人去做超大基樁。

第二為認證。砸錢買設備並不代表取得離岸風電入場券，林明弘舉例，「如果是做公共工程的鋼構，向來會安排定期維護保護，鋼板有什麼問題，馬上就可以補強，要求安全與強度等級相對不會太高」；反觀在離岸風電水下基樁是深入海底80米，一旦置入後無法維護，因此對於鋼板品質要求十分嚴格，「你試想，鋼管要在水裡長達20至30年，30年間無法保養，必須持續支撐大型葉片運轉，其強度可見一斑」。

林明弘指出，水下基樁等相關離岸風電材料，都必須通過歐盟認證，因為認證標準更嚴格，先前世紀鋼重新培養檢測、專案與生產人員，歷經一番整頓才取得認證。

第三是焊接技術。目前水下基樁採取自動化產線焊接，焊道維持一定品質相對容易，至於套筒式基樁（Jacket）全數由人工焊接，則是實力大考驗。

林明弘表示，Jacket彎曲角度相當多，不像水下基樁是一根大大長長鋼管，因此Jacket只能靠人去焊接，而技術工在焊接過程，要如何不傷到鋼管又能提高銜接強度，是一層技術門檻。

林明弘舉例，「往下焊接是最容易的，但是當你頭要往上揚，焊接鐵水不會隨便亂噴，就是要靠熟練技術」，這也是為何總統蔡英文提到，離岸風電鋼材的焊接工，其薪資待遇比同業高出兩倍，原因就在此。

離岸風電市場的訂單金額龐大，又可避免公共工程殺價競爭，產品毛利相對好；但如果沒有掌握技術並取得認證，要想踏入並非易事。林明弘認為，有了技術與認證，最後就是靠工廠管理，準時交貨才能趕上客戶（開發商）的風場建置時程表。（編輯：張良知）1081012