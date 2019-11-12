離岸風電下階段10GW 經長：公開競價要求國產化

（中央社記者廖禹揚台北12日電）總統蔡英文今天在海洋風電落成典禮宣示下階段10年10GW目標，經濟部長沈榮津表示，目前規劃每年釋出1GW公開競價，同樣會要求部分項目國產化。至於區塊開發的招標價，預期將低於平均售電價格。

台灣首座離岸風場海洋風電今天舉行風場落成典禮，蔡總統宣示將打造台灣成為亞洲綠能發展中心，並責成經濟部提出2026年至2035年10GW目標的詳細規劃。

沈榮津下午出席經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎前受訪表示，目前規劃每年釋出1GW，先以資格標要求國產化，再以價格標篩選出合理、便宜的電價，希望藉此讓國際開發商、系統商及國內供應商看到穩定有秩序的經濟規模，更願意帶資金與技術來台，國內供應商也更願意投資。

部分廠商先前反映，希望將國產化標準改以占比計算，沈榮津表示，這部分已經跟開發商、系統商溝通過，若以占比計算，未來實際執行時容易有爭議，還是以項目來要求，較務實、也最不會有爭議。沈榮津也說，詳細規劃預計在明年第1季公布，目前正在蒐集意見。

此外，台灣大學風險社會與政策研究中心今天舉辦「鉅變台灣：啟動長期能源轉型」報告發布記者會指出，若要落實減碳與能源轉型，建議政府應調漲電價。沈榮津回應，目前電價調整是依電價公式計算，由電價審議委員會處理，是否調整仍要尊重公式及審議委員會的決定。

根據經濟部新聞稿，能源局進一步說明2025年的競價風場價格為2.2至2.5元，已低於目前台電對用戶的平均售電價格2.6253元。能源局觀察國際趨勢及掌握台灣的離岸風電發展，預期未來10年10GW區塊開發的招標價格，也將低於對用戶的平均售電價格。（編輯：楊凱翔）1081112