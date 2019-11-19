離岸風電第3階段開發 德開發商：盼政府早公布

（中央社記者潘羿菁台北19日電）經濟部明年針對離岸風電啟動第3階段區塊開發計畫，德國開發商安能亞太表示，盼望政府一次公布未來6年後容量分配細節，對於開發商與供應鏈才能掌握充裕規劃時程與生產排程。

台灣再生能源推動聯盟今天舉行「打造離岸風電盛世光景-離岸風電成果總體檢公聽會」，邀請沃旭、哥本哈根基礎建設基金與安能亞太等開發商參與，由於前兩者目前已拿到風場開發許可，例如，本月初沃旭在大彰化東南及西南離岸風場舉行開工儀式，唯獨安能亞太未取得前2階段釋出風場裝置容量資格，因此盼望政府盡快公布第3階段區塊開發計畫細節。

安能表示，以公司在歐洲市場的經驗作為參考，一般風場在確定獲配的容量數目後才會開始風場工程籌畫與施作，而從開始規劃到風場完工為止，平均須耗時至少4年半；而在台灣，因應國產化的需求，須額外2年時間培養在地供應鏈。以台灣的專案規畫時間推估，應盡早在2020年第2季完成電網容量分配，才有較為足夠的時間讓2026年併網的風場準時完工。

日前經濟部能源局提到，第3階段區塊開發將以每年1GW容量開發；安能則希望政府一次釋出至2026年長期開發時程，此舉對在地供應商做生產排程或擴增新線等才有明確依據。

此外，安能強調，綠電交易必須先確認賣方所擁有的電網配置容量，才能進一步與企業商談購電合約。若沒有確定的容量，等於無法向買家呈現服務或產品，因此再次呼籲政府在明年第2季，就可以確認2026年後的容量分配。

安能亞太所參與的海鼎計畫（Formosa III）已通過環評，目前持續與本土供應商針對業務範疇及產能密切洽談，包括台船、世紀鋼與中鋼等，為參與第3階段開發做足準備。（編輯：張均懋）1081119