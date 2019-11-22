10月失業率略高於107年同期 勞動情勢仍屬穩定

（中央社記者潘姿羽台北22日電）主計總處今天發布10月失業率為3.77%，較9月下降0.03個百分點，但略高於去年同月，主計總處官員解釋，主因是去年下半年至今年上半年這段期間，勞動市場受到景氣擴張力道趨緩影響，失業率已被墊高所致。

行政院主計總處統計，10月勞動力人數為1196.8萬人，較9月增加6000人或0.05%，較去年同期亦增6.2萬人或0.52%。今年1至10月勞動力人數平均為1194.1萬人，較去年同期增加7.5萬人或0.63%。

10月勞動力參與率為59.24%，較9月上升0.02個百分點，較去年同期上升0.16個百分點。

據主計總處統計，今年10月失業率為3.77%，略高於去年同月的3.75%，今年前10月平均失業率為3.74%，也比去年同期的3.71%還要高。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨解釋，去年下半年到今年上半年，這段時間「景氣確實不太好」，導致失業率下降幅度不如預期，換句話說，景氣趨緩無形中墊高了失業率，使得今年以來，失業率和去年同期相比，都稍微高了一些。

不過潘寧馨認為當前勞動市場依舊穩定，主因是季調後失業率處在平穩的區間內，今年前10月都在3.71%至3.75%之間波動，且10月季調後失業率還較9月減少0.02個百分點，降至3.72%。

另外，10月失業人數為45.1萬人，高於去年同月，但已較9月減少，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少3000人，10月來到10.3萬人，人數是今年以來最低。

當前勞動市場情勢穩定，且從就業數據來看，也可以佐證台商回流正在進行中，將對經濟前景帶來正面效果。

主計總處提供台商回台廠商的增聘人數變化，截至今年9月底，有142家廠商申請台商回台投資方案，若將9月底這142家廠商的增聘人數與去年12月底相比，增幅達2.29%、約5560人，增幅明顯高於全體受僱員工的1.16%。

不過潘寧馨提醒，難以釐析台商回台的政策效果占比多大，因為轉單效應、廠商內部生產模式改變等，也都會有影響。

另外觀察營建工程業的就業人數，今年10月增至91.2萬人，寫下歷史新高，潘寧馨表示，營建工程業最近表現「蠻好的」，當中應該也有台商回流建廠、擴廠等需求帶動的效果。（編輯：鄭雪文、楊凱翔）1081122