礦坑裡的金絲雀 央行有趣解析讓民眾變專業

中央銀行為了讓社會大眾更了解經濟與金融局勢，常在臉書開課，17日以深入淺出話語，解析「礦坑裡的金絲雀」一詞。（圖取自facebook.com/cbc.gov.tw）

（中央社記者潘姿羽台北17日電）貨幣金融、經濟情勢是重要議題，但民眾常因不具相關背景，會認為相關領域艱澀難懂；中央銀行為了讓社會大眾更了解經濟與金融局勢，常在臉書開課，今天以深入淺出話語，解析「礦坑裡的金絲雀」一詞。

民眾若想了解經濟金融時事，多會從閱讀報章雜誌著手，但不時可見「鯰魚效應」、「金髮女孩經濟」、「羊群效應」等詞彙，看似白話，讀起來卻霧煞煞；央行除了透過臉書粉絲團傳達政策立場，也會以插圖搭配故事性地描述，解析經濟領域中常見的比喻或專有名詞，讓民眾看臉書也能長知識。

央行今天在臉書說明「礦坑裡的金絲雀」一詞，不只隱含領先指標的概念，也有早期預警的意味；由於金絲雀對有毒氣體極為敏感，礦工會帶金絲雀至礦坑，用來偵測天然氣是否外洩，當金絲雀出現異狀時，礦工即可以此充作警訊，藉以提早撤出礦坑以保全性命。

央行也說，瑞典央行於2019年12月19日宣布，將該行的政策利率（附買回利率／repo rate）從負0.25%調升至零，終結實施將近5年的負利率政策（negative interest rate policy），成為近年來全球第一個結束負利率政策的國家。

回顧2009年7月至2010年9月這段期間，瑞典央行曾將該行的存款利率調降至負0.25%，成為全球金融危機後全球第一家向商業銀行存款收取利率的央行；而2015年2月，瑞典央行宣布將該行的附買回利率由零降至負0.1%，成為全球首家將附買回利率降至負值的央行。

金融時報指出，多年來，瑞典央行儼然是「貨幣礦坑裡的金絲雀」（canary in the monetary coal mine）；瑞典央行退出負利率政策，反映其對負利率可能產生不良副作用的疑慮增加。

央行表示，這並非外界首次以「礦坑裡的金絲雀」形容貨幣金融或經濟情勢，美國聯準會（Fed）最近一次啟動升息循環時，吸引資金由新興市場流回美國，除使美元走強，也使新興市場面臨匯價重貶及外債償債壓力遽增等問題。

對此，哈佛大學經濟學家Kenneth Rogoff便曾以「金融礦坑裡的金絲雀」質疑阿根廷與土耳其所面臨的危機，是否為美國政策利率持續正常化之下，全球債務市場脆弱性加劇的早期預警。

此外，巴隆周刊亞洲版（Barron's Asia）專欄作家William Pesek曾以「全球貿易礦坑的金絲雀」形容新加坡；他指出，經濟開放、易隨國際情勢變化的新加坡，能率先嗅出大環境所彌漫的毒氣，其一連串經濟數據可充當全球經濟的領先指標。

附帶一提的是，澳洲常被比擬為「中國大陸經濟礦坑裡的金絲雀」，因澳洲的煤礦、鐵礦及液化天然氣的出口，有將近40%出口至中國大陸，藉由澳洲能源相關產業出口的變化，便可預知中國大陸經濟情勢的發展。

央行臉書也提到，近來澳洲發生連月的叢林大火，已燒掉逾1個南韓的面積，這或許是「氣候變遷礦坑裡的金絲雀」，提醒世人應積極因應氣候變遷的風險。（編輯：郭萍英）1090117