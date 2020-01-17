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童子賢看好5G 和碩持續布局車用電子

最新更新：2020/01/17 21:56
和碩聯合科技董事長童子賢17日在旺年會記者會表示，5G、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）帶動整體科技轉換，就是「典範轉移」，一旦來臨就波濤洶湧，勢不可擋。中央社記者潘智義攝　109年1月17日
和碩聯合科技董事長童子賢17日在旺年會記者會表示，5G、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）帶動整體科技轉換，就是「典範轉移」，一旦來臨就波濤洶湧，勢不可擋。中央社記者潘智義攝　109年1月17日

（中央社記者潘智義台北17日電）和碩聯合科技董事長童子賢今天表示，5G、AI、IoT這些大趨勢一旦來臨就波濤洶湧，勢不可擋，網路泡沫時，誰會想到現今美食外送平台服務盛行。

童子賢在旺年會記者會指出，5G、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）這些大趨勢影響就像網路，網際網路曾經泡沫化，但現在又有了新應用。2000年時就有人談網路銷售，只是誰也不會想到現今美食外送平台服務會如此流行。

他認為，提到5G、IoT、AI，大家已喊了3年，企業必須像傳福音一樣，介紹產品趨勢，並內化在營業行為，形成趨勢後將浸潤到各個領域。

童子賢說，5G、IoT、AI帶動整體科技轉換，就是「典範轉移」，有很多事要蘊釀；當大家期待下個年度這些產品營收要成長之際，原以為會很慢，但說來就來，一旦來臨就波濤洶湧，就像當年網際網路剛問世時一樣。

童子賢表示，和碩投入車用電子努力很多年，中國大陸未來幾年將擴大限制燃油車，車用電子市場相對看好。

他直言，產品從概念演變成商品需要時間，但自駕車，快則2年，慢則4、5年應該會有具體進展，就像10年前大家討論從桌機轉到筆電市場一樣，後來的手機發展也是一樣的道理。

他強調，不論電子製造服務（EMS）、設計代工（ODM）所有參與性質都是服務業，製造研發要有深度，成果落實到品牌商之後都能賺錢。（編輯：黃國倫）1090117

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