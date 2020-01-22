因應武漢肺炎 海關啟動防疫物品快速通關

（中央社記者吳佳蓉台北22日電）武漢肺炎疫情來勢洶洶，台灣已出現首例確診病例，海關今天表示，即刻啟動「防疫物品快速通關單一窗口」機制，防疫所需物資及醫療器材可先具結放行，事後補辦申請，以加快通關速度。

中國武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體檢驗為新型冠狀病毒，與引爆致命的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）的禍首屬同一家族；台灣近日也出現確診病例，正值農曆年節返鄉大潮，政府機關嚴陣以待，全力防疫。

財政部關務署表示，因應武漢肺炎，海關已啟動「防疫物品快速通關單一窗口」機制，凡是疫情所需的防疫物資與醫療器材，於進口通關時，各關將立即辦理並協調相關簽審單位，提供最快速便利的貨物通關服務，解答各項通關疑義。

關務署指出，進口供防疫的物資與醫療藥品及器材、環境清理消毒所用機具及藥劑等物品，如果因時間急迫，未能及時照程序向衛福部申請免稅核准文件，可根據「救濟物資進口免稅辦法」規定，向海關具結，標註供防疫之用，之後於貨物放行次日起2個月內補辦申請手續即可。（編輯：張均懋）1090122