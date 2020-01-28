協和燃油機組陸續除役 擬砸1200億元華麗轉身

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）台電協和電廠將「棄油轉氣」砸新台幣1200億元，改建為2部天然氣機組，加上自建接收站預計民國121年完成，屆時台電將正式進入自主採購天然氣新時代。

台電規劃「協和電廠更新計畫」，將在基隆港外海興建全台第4座液化天然氣接收站，並以「填海造陸」方式，新建液化天然氣儲存槽、液化天然氣卸收碼頭等設施。

台電發言人徐造華表示，行政院核定協和電廠更新改建預算為1200億元，其中天然氣1號機組預估在114年完工上線，第2部機組預計於119年併聯，整個協和電廠以及接收站預計121年完成，屆時協和電廠將成為台電首個自用自供的天然氣電廠；目前尚未規劃興建第3部機組。

位在基隆市外木山海邊，3根高聳煙囪是著名的地標之一，協和電廠共有4部全燃重油機組，總裝置容量為200萬瓩，在台灣經濟快速飛躍的年代，曾肩負北部穩定供電的重責大任。

協和電廠建地中有36.5公頃屬山坡丘陵地，平地稀少，必需削山整地才能使用。當年台電施工處人員來到雨都基隆，在狹窄的山區地形開始削山闢地，又填海造陸產生新生平地8公頃，但施工期間碰到基隆雨季時，路面泥濘不堪，縱然不下雨，員工也因路面溼滑還得穿雨鞋出門，以免一不小心陷於泥漿中，無法前進。

協和電廠1號機組於66年開始商轉，不過，燃油發電不僅成本高，空污排放也十分驚人，近年在環保意識高漲下，1、2號機組在107年轉為備用，只有當系統供電吃緊之際，機組才會扮演救火隊，確保穩定供電。

而在108年最後一個晚上8時，協和電廠運轉超過40年的燃油1號、2號機解聯封爐，包括基隆市長林右昌、立委蔡適應均到場與電廠員工共同見證這個歷史時刻，宣告協和電廠新的起點正式開始。

見證協和電廠從無到有，值班經理黃森鋼畢業後考上台電，隨後被分發至協和電廠，從基層技術員做起，一待就是42年。他回憶「電廠興建之初，大家都是咬著牙、堅守崗位，所幸多數人都是年輕人、很耐操，也不怕要輪班、生活作息不正常。」

員工的辛勞有了代價，66年7月台灣南部曾遭賽洛瑪颱風侵襲，由於大林發電廠附近的超高壓及特高壓輸電線鐵塔，被強風吹倒了51座，南部電力無法北送，全台6項重大工業實施停電，其他工業及一般用電也輪流停電，當時正在試車的協和電廠2號機，趕工在同年8月7日併聯發電，對國家經濟建設貢獻至鉅。

協和電廠另兩部機組預計在113年除役，根據政府規劃，協和電廠將「棄油轉氣」，將新增燃氣複循環發電機組，讓長年飽受空污陰霾惡名的協和發電廠能脫胎換骨。（編輯：林孟汝）1090128