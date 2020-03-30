疫情衝擊校園 教育部備妥平板預付卡門號應戰

（中央社記者蘇思云台北30日電）校園遠距教學需求增加，國民黨立委林奕華對六都中小學生無網路、無載具的高比例感到驚訝。教育部表示，目前已有7.6萬台平板，也備有3萬2000個預付卡門號，可提供學生使用。

立法院教育及文化委員會今天請行政法人國家災害防救科技中心、教育部等報告「台灣災防科技研發成果與校園災防教育之推動」，並備質詢。

由於近期國內高中、大學都出現確診案例，多位立委擔憂各校停課後遠距教學能量不足，希望教育部可以加快調查，確保學生擁有設備與網路可以進行遠距教學。

林奕華質詢時質疑，教育部是否等3月24日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令要準備遠距教學後，才開始對學校調查，她並關切台灣國中小學生無網路、無載具調查中，發現高雄市比例高達18%，桃園市無網路比例為15%。她說，「坦白說這些數字我看到非常驚訝。」

林奕華表示，調查中可以看到家裡無網路比例差不多反應無載具比例，譬如六都之外，無網路比例最高為台東縣28%，再來是嘉義縣27%、屏東縣18%、花蓮縣17%。

教育部國教署署長彭富源表示，教育部並非等到3月24日陳時中說要遠距教學才開始動工，而是在2月25日國教署就有補課規範、資科司也有指引。教育部也開始徵用、調查全台可以借用多少行動載具，目前掌握各縣市加上教育部採購的共有7.6萬台平板可提供。

彭富源也補充說明，由於擔心載具沒有網路可以上網，教育部先前也已經邀集五大電信業協商，共募集3萬2000個15天免費預付卡門號，提供經濟弱勢線上補課。

教育部資訊及科技教育司副司長劉文惠也補充說明，教育部教育雲最多線上可以負荷12萬名學生，以目前行動載具來說，遠距教學最多可以負擔50萬名學生。

林奕華則認為，教育部也必須考量如果一家有3個小孩，如果同時都有遠距上課需求，小朋友可能會搶電腦。希望教育部需要做全面性檢討，檢視學校與家庭落實遠距教學的能力，確保停課時，有能力負荷全台需求。（編輯：蘇龍麒）1090330