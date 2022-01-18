PChome賣進東南亞 全年銷額成長逾5倍

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（中央社記者江明晏台北18日電）受疫情影響，東南亞電商市場加速發展，台灣電子商務集團PChome網路家庭旗下PChomeSEA今天公布2021年整體銷售額，相較2020年成長超過5倍，其中又以泰國、新加坡、馬來西亞成長更顯著。

PChome強調，成長動能主要仰賴於PChomeSEA完整的行銷推廣服務，包含當地語言翻譯、開箱影片、網紅推廣、社群推播、專屬行銷活動及當地電商平台大促購物節等，並精準掌握消費者輪廓及需求。

特別值得一提的是，泰國及馬來西亞在2021年增設「本地發貨服務」，在到貨及通關時間大幅縮短下，更有效提升消費體驗及用戶回購率，展現品質好、價格動心的台灣品牌與商品在東南亞具有發展潛力。

根據Google e-Conomy SEA報告指出，東南亞網路用戶數量增長迅速，COVID-19疫情以來，更從2019年的3.6億，每年增加4000萬，等於是一年長出近兩個台灣市場，目前東南亞市場已有4.4億的上網人口，是台灣上網人口超過20倍的規模商機。

同時，整體東南亞網路經濟的規模更是節節攀升，從Google e-Conomy SEA 2021年的報告持續調升，預測至2025年整體東南亞網路經濟將達3630億美元的規模，對比2017年時的預估值僅約2000億美元，可見後疫情時代的東南亞電商市場已進入高速成長期。

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PChomeSEA總經理蔡文雄表示，不要只從旅遊國家、工廠的角度來看待東南亞，它是一個正在快速崛起的電商市場，以跨境電商模式邁進東南亞市場是台灣很好的機會，PChomeSEA看好東南亞跨境商機，自2020年起協助台灣商家將品質好、價格動心的台灣商品銷售至東南亞市場。展望未來，PChomeSEA將從更廣的層面來協助台灣商家進攻東南亞市場，擦亮MIT的招牌。

PChomeSEA東南亞跨境電商服務目前在5個國家都具有銷售通路，提供超過50萬台灣商品讓東南亞當地消費者選購，是東南亞最大的台灣商品商城，台灣商家加入PChomeSEA等於直接能將商品賣到東南亞五國的消費市場，成為台灣商家「賣」向東南亞的夥伴。（編輯：黃國倫）1110118