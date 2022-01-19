劉揚偉：鴻海布局元宇宙不缺席 量子計算是關鍵

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海在元宇宙領域不會缺席，和電動車一樣，將朝平台化方向布局；集團在伺服器年營收已達新台幣兆元規模，是元宇宙硬體端的最大受益者。

劉揚偉指出，實現元宇宙必須要有強大的運算能力，量子電腦的高運算力，在未來會是重要關鍵。

劉揚偉日前接受「科技報橘」專訪，與流線傳媒創辦人暨社長戴季全分享元宇宙和量子計算產業未來發展，今天科技橘報刊出專訪內容。

劉揚偉指出，鴻海對元宇宙的策略和電動車一樣，會朝平台化的方向布局。他說，元宇宙涵蓋穿戴式裝置、雲端與資料中心、半導體、Micro LED顯示器、內容等，鴻海基本上都不會缺席。

劉揚偉表示，鴻海是全球最大的資料中心（data center）製造廠商，伺服器年營收已達新台幣兆元規模，是元宇宙硬體端的最大受益者。

展望未來元宇宙運作，劉揚偉指出，這需要遠比現在更為強大的伺服器架構，雲端資料的儲存與雲端計算會有龐大的需求，資料中心的需求也一定會增加，這些需求在鴻海既有的能力上，都可以得到滿足。

劉揚偉表示，實現元宇宙必須要有強大的運算能力，量子電腦的高運算力，在未來會是重要關鍵，鴻海研究院量子計算研究所正在進行相關研究。

在量子計算方面，劉揚偉說，台灣最早一批受過量子專業訓練的人才，現在都在鴻海研究院量子計算研究所。他說，在資安應用上，量子所也和資通安全研究所規劃後量子密碼系統，因應量子計算領域發展所帶來的資安威脅。

劉揚偉表示，鴻海研究院成立離子阱實驗室後，將為離子阱量子電腦打造一套新的量子計算軟體介面，預計5年內推出首部5至10量子位元的離子阱量子電腦，結合更多應用。

他表示，量子計算進入門檻極高，新技術與應用開發時間相當長，企業投入還不是這麼普及，鴻海先期投入，希望能夠搶占技術紅利與影響力。（編輯：張良知）1110119