三大法人同步買超近140億 陽明除息土洋對作

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（中央社記者賴言曦台北27日電）台股今天大漲244.69點，收在15548.01點。三大法人同步買超，合計買超139.98億元；今天除息的陽明獲外資買超，但卻遭投信、自營商減碼。另外，長榮今天則受到自營商青睞。

受到美股上週五反彈激勵，台股今天由電子、航運類股領軍喊衝，盤中一度站上15600點關卡，隨後漲幅收斂，終場上漲244.69點、收在15548.01點、漲幅1.6%，成交量為新台幣2392.14億元。

三大法人同步買超，合計買超139.98億元。自營商買超43.02億元，投信買超10.16億元，外資及陸資買超86.80億元。

觀察外資買超個股，以買超約6.6萬張元大台灣50反1居冠，其次依序為群創約2.3萬張、新光金約2.2萬張、聯電約1.9萬張及陽明約1.6萬張。賣超方面，外資減碼約2.6萬張元大金及7054張慧洋-KY。

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投信買超個股中，以買超2024張元大金居冠，其次依序為1813張金像電、1657張安集、1488張中興電及1483張慧洋-KY。賣超則以減碼長榮航約2.1萬張為最多，接著依序賣超聯電約1.4萬張、中鋼8513張及陽明7813張。

自營商買超個股（自行買賣部分）中，以買超6604張長榮居冠，其次為買超2541張元大金、2000張長榮航；賣超部分，自營商今天減碼7439張元大台灣50反1、2534張陽明。（編輯：黃國倫）1110627