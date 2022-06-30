鴻海獲2022年亞洲最佳管理團隊5項大獎

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）鴻海今天表示，榮獲機構投資者2022年度亞洲最佳管理團隊5項大獎，同時名列最佳CFO、最佳投資者關係企業、最佳IR專業人員。

鴻海今天下午發出新聞稿指出，國際財經雜誌機構投資者（Institutional Investor）公布2022年度「亞洲最佳管理團隊」排名，鴻海集團囊括5項大獎，包括受評選為亞洲區（不含中國）科技硬體類「年度最佳管理團隊」第6名；鴻海投資人關係團隊在「最佳投資者關係企業」項目中，名列綜合與分項第3名。

在個人獎項，鴻海財務長黃德才蟬聯「最佳財務長」第3名、鴻海投資人關係陳慧芸獲得「最佳投資者關係專業人員」第3名獎項。

黃德才表示，近年來鴻海持續強化公司治理，提升資訊揭露透明度，為創造員工、股東、顧客、企業及社會的長期價值努力。

鴻海企業溝通處主管暨發言人巫俊毅指出，集團業務與營運的複雜度遠高於一般企業，這對投資人以及IR投資人關係來說都是極大挑戰。鴻海IR團隊一直在向標竿學習，也不斷創新求變，提升服務投資人的內容以及模式。

機構投資者素有「外資奧斯卡」美譽，每年發布全球各區域「最佳上市公司管理團隊」及「最佳證券研究團隊」排名，是資本市場具指標性的評比之一。

鴻海表示，今年度機構投資者共邀請4854名買方基金經理和670名賣方分析師參與調查，針對1612 家上市公司在最佳執行長、最佳財務長、最佳投資者關係專業人員、最佳投資者關係企業、和最佳環境、社會及治理等5個類別表現進行排名。

展望未來，鴻海指出，一方面維持在資通訊（ICT）產業的市場地位與穩定表現，一方面跨入電動車與半導體領域，作為集團成長的兩大支柱。（編輯：郭無患）1110630