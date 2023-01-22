淨零觀點大不同 調查：女性認同度高年輕人得加把勁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北22日電）全球吹起綠色永續風，台灣也努力趕上潮流。不過工研院調查台灣民眾淨零認同度，發現不同族群，結果大不相同；女性認同度普遍偏高，男性則關注駕駛、居住等議題，意外的是，年輕人對淨零永續的認同度明顯偏低。

2022年是台灣邁向淨零轉型的關鍵年，國發會於去年3月底公布「台灣2050淨零排放路徑」，而後各部會緊鑼密鼓籌備相關執行細節，12月底，國發會與環保署率各部會共同公布淨零轉型的12項關鍵戰略，展現政府決心。

淨零轉型12項關鍵戰略中，其中一項是「淨零綠生活」，行政院環境保護署處長蔡玲儀表示，社會大眾的行為改變是帶動國家減碳的重要核心，透過食衣住行、生活及商業模式的改變，就能響應淨零。

工研院產科國際所去年也發起「2022台灣民眾淨零永續行為調查」，想要了解台灣民眾對於淨零永續行為的落實程度與認同度，結果發現，女性與年長者的認同度普遍較高。

調查列出20項與食、衣、住、行、育樂、用品相關的行為，如食物零棄、新衣減半、居住綠建築、通勤共乘、節能家電等，並觀察民眾已經這樣做、可能這樣做的比例，進而掌握民眾對各種減碳行為的認同度。

有趣的是，20項行為中，女性認同比率普遍高於男性，男性只有在節能駕駛、居住綠建築、以租代買、居家上班這4項行為認同度高於女性。

工研院產科國際所能源策略長林志勳分析，女性往往負責家中日常開銷，而食當令食材、新衣減半等有助減碳的做法，都能夠節省支出，容易獲得共鳴，推測這是女性對淨零減碳行為認同度普遍高於男性的原因。

男性認同度高的節能駕駛、居住綠建築、以租代買，林志勳表示，這些行為男性覺得切身相關，且在駕駛、居住等面向，可能占有較多決策主導權，因此認同度較高。

至於居家上班為何男性認同度比女性高，林志勳推測，或許男性認為居家上班可以幫忙照顧家庭，但對女性而言，好不容易上班可以不用處理家事，如果居家上班，「豈不是更忙碌？」

林志勳接著指出，調查之前，原本認為年輕人未來生活型態與淨零永續密切相關，應該會相當關注，「結果非常shock」，20項行為中，年輕人只有1項「通勤共乘」認同度高於其他族群。

林志勳表示，工研院產科國際所後來與國際研究機構交流，發現國外也是如此，年輕人對淨零永續認知與參與程度都偏低，推測是年輕人資訊接受程度較少所致。

「淨零可能在電視上談，但年輕人不看電視，都看網紅、Youtube」，林志勳認為，年輕人具有高度可塑性，應針對年輕人調整策略，透過適當管道傳遞訊息，內容也要有趣而非長篇大論，才能有效改變年輕人的行為。

至於如何有效引導更多民眾落實淨零永續，林志勳表示，可掌握EAST法則，執行上要有便利性（Easy）、具備吸引力（Attractive）、社交性（Social）與即時性（Timely）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

舉例來說，賣場設有節能家電銷售專區，民眾不用費心到處尋找，就能看到能效高的選擇；林志勳表示，這運用了「預設選項」的技巧，降低民眾選擇困難症，更能激發民眾選擇節能家電的決定。

林志勳認為，政府透過法規與基礎設施協助並創造淨零需求，企業則配合政府政策、掌握民眾行為傾向，推出淨零永續商品，相輔相成之下，就能達到引導民眾行為改變，帶動市場綠化的效果。（編輯：潘羿菁）1120122