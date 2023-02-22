更多編輯台推薦新聞：
紐時：拜登閃電訪問基輔 與蒲亭對抗白熱化
國際

紐時：拜登閃電訪問基輔 與蒲亭對抗白熱化

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡
產經

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知
科技

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台美高層AIT會談印證雙方有制度化溝通管道 一改神秘作風受矚
首頁 / 證券

美升息憂慮再起 亞股延續華爾街跌勢

2023/2/22 18:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港22日綜合外電報導）美國最新數據顯示經濟依然過熱，助長市場憂心美國升息幅度將比預期高、升息期間將更久的預期心理，昨天拖累華爾街股市重挫，亞股今天延續美股跌勢。

法新社報導，投資人現在靜待美國聯邦準備理事會（Fed）公布最新決策會議紀錄，希望從中一窺Fed官員對升息幅度和升息時間的看法。

美國最新採購經理人指數超乎預期，顯示儘管聯準會升息近1年，以及通膨飆升，美國經濟仍過熱。美股三大指數昨天聞訊挫跌至少2%。

在採購經理人指數公布前，美國的最新就業數據顯示，1月新增就業人數大幅攀升，造成聯準會持續緊縮貨幣政策的壓力。不少人憂心貨幣政策持續緊縮恐引發衰退。

LPL Financial首席經濟學家羅奇（Jeffrey Roach）表示：「緊俏的勞動市場和強韌的消費者需求恐造成聯準會持續升息行動至今年夏天…在市場和央行對預期的升息走勢看法有志一同以前，投資人應該會看到震盪波動。」

亞股主要指數今天全面收黑，日股基準日經225指數收跌1.3%，來到27104.32點。港股恆生指數收挫0.5%，來到20423.84點。上海綜合股價指數收跌0.5%，來到3291.15點。

首爾、雅加達和馬尼拉等股市今天跌幅逾1%。雪梨、新加坡、威靈頓、曼谷和台北股市也收低。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1120222

#美國
#聯準會
#華爾街
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族