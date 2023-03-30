股匯續脫鉤 新台幣連3貶創逾一週新低

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）台股持續上漲，新台幣匯率卻連3日貶值，上演股匯脫鉤，今天收盤收在30.461元，微貶0.6分，創逾一週新低。台北及元太外匯市場總成交金額14.615億美元。

外匯交易員指出，儘管適逢月底及季底，出口商有實質拋匯需求，為台幣提供支撐，但清明連假將至，外資操作保守，在匯市偏向匯出，使得新台幣匯率延續貶勢。

新台幣兌美元今天開盤價為30.44元，最高30.44元、最低30.49元。外匯交易員表示，出口商在30.500元上方賣壓較重，土洋對作之下，新台幣匯率陷入狹幅整理。

展望新台幣匯率走勢，外匯交易員分析，歐美銀行危機漸漸平息，如果這項不確定因素淡化，接下來市場關注重心將回到通膨，由經濟數據走勢來判斷美國聯準會後續貨幣政策動向。

不過外匯交易員表示，市場訊息多空交雜，有一派認為美國聯準會可能很快啟動降息，也有一派認為通膨居高，談降息為之過早；接下來還是要看市場風向往哪倒，美元指數、外資動向如何反應，這些將是左右台灣股匯市的關鍵變數。（編輯：林淑媛）1120330