電動車銷量下滑 專家警告福斯難實現2025減碳目標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林尚縈柏林2日專電）隨著歐盟對汽車製造商實施日益嚴格的減碳要求，福斯汽車集團（Volkswagen AG）在歐洲電動車市場的銷量下滑引起關注。專家警告，若當前趨勢持續，福斯可能達不到歐盟訂定的2025年減排目標。

歐盟為達成碳中和目標，計劃到2030年將汽車碳排放量削減至1990年的55%，並設定了一系列階段性目標。目前，汽車製造商面臨的首要挑戰是，2025年銷售的新車碳排放量必須比2021年減少15%。未達標的製造商將面臨重罰。

德國「商報」（Handelsblatt）從即將於三月中旬公布的福斯汽車年度報告中獲悉，作為歐洲最大的汽車製造商，福斯去年在歐盟銷售的所有車型中，平均每公里碳排放量為118.4克，低於當前122克的標準。

儘管在減排上已取得一定進展，但要達到2025年每公里不超過105克的目標仍有段距離。

「國際清潔運輸委員會」（International Council on Clean Transportation, ICCT）歐洲區負責人莫克（Peter Mock）在接受訪問時，對福斯未來是否能達標表示懷疑。

他指出，根據ICCT最近的市場監測報告，雖然所有主要汽車製造商都已達到歐盟的氣候目標，但福斯只是勉強達標。隨著歐盟在2025年將實施更嚴格的減碳標準，福斯面臨的挑戰將更加艱巨。

今年一月份以來，福斯的電動車銷量顯著下降，根據國際產調機構MarkLines的數據，其在西歐地區的銷量比去年同期下降了約20%。與此同時，傳統燃油車業務卻在蓬勃發展，這對降低碳排放不利。

瑞銀集團（UBS AG）的專家分析認為，為了達到歐盟的減碳目標，福斯必須在歐洲增加至少30萬台電動車的銷量，將電動車市場份額從目前的15%提升至24%。

然而，由於電動車的生產成本高於傳統燃油車，且近年來面臨來自中國電動車的削價競爭，增加電動車銷量可能意味著企業利潤的下降。另一方面，若不通過開發和銷售電動車來減少碳排放，福斯未來可能面臨高達數十億歐元的氣候罰款。

商報指出，福斯汽車面臨的兩難凸顯了傳統汽車製造業在歐盟氣候轉型過程中的困境，而汽車製造商如何調整其生產和經營戰略以適應日益嚴格的環境法規，也將是未來值得關注的重點。（編輯：陳承功）1130302