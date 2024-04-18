財金ATM系統切轉演練 21日凌晨2時段暫停跨行服務

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）夜貓族注意了，財金公司今天發布新聞稿指出，預計於4月21日週日凌晨，分兩階段辦理「ATM跨行服務系統主備中心切轉演練」，跨行服務會暫時中斷，但自行服務不受影響，建議民眾若有使用ATM需求，可至往來銀行設置的ATM辦理。

財金公司表示，為了持續提升ATM跨行系統的服務品質及應變能力，財金公司訂於4月21日凌晨辦理「ATM跨行服務系統主備中心切轉演練」，並分二階段進行。

財金公司說明，第一階段「ATM跨行服務系統」將由主中心切轉至備援中心對外營運，預計於當天凌晨1時30分啟動；第二階段「ATM跨行服務系統」將由備援中心切轉回主中心，並接續提供服務，預計於當天凌晨5時啟動。

主、備中心系統切轉期間，預期將各暫停跨行服務20至40分鐘，以辦理各項跨行服務驗證作業。

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財金公司提醒，跨行服務暫停期間，不影響個別金融機構系統運作與服務，民眾若有使用ATM需求，可選擇往來存款銀行所設置的ATM辦理。

財金公司表示，演練期間，如果遇到不可抗力或非預期情況，須取消這次演練作業，或啟動緊急應變計畫，將另案通知金融機構，並透過財金公司官網周知大眾。民眾如果有疑問，可洽往來金融機構或撥打財金公司客服專線（02）2630-5151。（編輯：黃國倫）1130418