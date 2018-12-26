糖友跨年狂歡竟昏迷 低血糖釀禍恐危命

（中央社記者張茗喧台北26日電）跨年狂歡，許多糖尿病患者擔心大吃大喝後血糖會飆高，索性加重藥量，最後卻因低血糖昏迷，危及性命。醫師建議，糖尿病患者應及早回診與醫師討論用藥規劃。

林口長庚醫院內分泌暨新陳代謝科林嘉鴻今天受訪時表示，許多人一到跨年、連假就愛徹夜開趴，一連幾天熬夜、大吃大喝過後，血糖也忽高忽低，門診中因血糖控制不良回診的糖尿病患者平均增加1成。

林嘉鴻說，平時服用口服藥的糖尿病患者，由於劑量不像胰島素可彈性變動，只要飲食稍微和平時不同、作息改變，就容易出現血糖過高的狀況。

不過，注射胰島素的患者雖然可彈性調整劑量，但很多患者認為既然會大吃大喝，就多注射一點胰島素，最後因胰島素過量導致低血糖，稱為「節慶低血糖症候群」。

過去曾有一名28歲糖友，跨年夜唱之前先打了胰島素，不料唱到一半竟倒臥沙發上，朋友原本以為他太累睡著，結果竟怎麼叫也叫不醒，就醫才知是低血糖導致昏迷，所幸及時送醫。

林嘉鴻解釋，血液中葡萄糖是大腦最主要的養分來源，當體內血糖值界於50至60mg/dl，身體會產生心跳加速、顫抖、冒冷汗等自律神經症狀；一旦低於50mg/dl，腦部養分不足可能導致幻覺、胡言亂語，就像缺氧一樣，短短3到6分鐘就可能昏迷不醒或造成腦部功能損傷。

林嘉鴻說，如低血糖發生在一般時間，患者都還能透過糖果、果汁讓血糖回升，若低血糖發生在睡夢中，在患者毫無知覺狀況下，可能在睡夢中昏迷、一覺不醒，甚至死亡。

他提醒，熬夜會刺激交感神經，加速腎上腺素分泌，使血糖起起伏伏，精緻的蛋糕和果汁、飲料等也會讓血糖狂飆，建議飲食上選擇高纖、低升糖指數的食物，有助血糖穩定。

糖友外出參加活動時，口袋裡最好帶幾顆糖果，隨時覺得頭暈、血糖低就補充，為防藥量過高或過低，最好在連假前回診諮詢，及早規劃用藥方案。（編輯：黃于）1071226